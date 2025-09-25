Mario Ketterer hat Freude am Trainerdasein. – Foto: Privat

Mario Ketterer: "Wir müssen noch mehr an uns glauben" Trainer der SG Schwarzwald-Union Schönwald-Schonach im Gespräch

In ihrem ersten Jahr des Bestehens stieg die SG Schwarzwald-Union Schönwald-Schonach in die Fußball-Bezirksliga auf. Dort steht sie nach fünf Spielen auf dem zwölften Rang. Trainer Mario Ketterer ist zufrieden.

Mario Ketterer gehört zu den bekanntesten Fußballern der Region. Und das nicht nur wegen seines legendären Tors gegen den FC Schalke 04. Im August 2016 erzielte er vor rund 15.000 Zuschauern in der ersten Runde des DFB-Pokals im Schwarzwaldstadion in Freiburg den Ehrentreffer zum 1:4 für den FC 08 Villingen. Er weiß um die Besonderheit eines Moments: 2009 nutzte er den Sieg im SBFV-Pokal gegen den Offenburger FV, um seiner Freundin Steffi vor aller Augen einen Heiratsantrag zu machen. Sie sagte Ja.