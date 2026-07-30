Mario Ketterer Trainer der SG Schwarzwaldunion fordert Mut

Mario Ketterer fordert von seinen Spielern höchsten Einsatz. Auch wenn ein Trainingslager mal in einem Urlaubsort stattfindet. – Foto: Verein

Der Pokal und Mario Ketterer – sie pflegen eine ganz besondere Beziehung. 2009 schoss er im Finale mit seinem Treffer zum 2:1 in der Verlängerung den FC 08 Villingen zum Sieg und machte derart euphorisiert (aber auch von langer Hand geplant) seiner damaligen Freundin und heutigen Frau Steffi sogleich noch einen Heiratsantrag. Eine gelungene Aktion auf dem Rasen, denn mittlerweile hat das Paar drei Kinder. Und als die Villinger im August 2016 in der ersten Runde des DFB-Pokals im Freiburger Schwarzwaldstadion auf den FC Schalke 04 trafen, da sorgte er beim 1:4 für den Ehrentreffer. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.