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Mario Ketterer Trainer der SG Schwarzwaldunion fordert Mut
Mario Ketterer, Trainer der SG Schwarzwaldunion Schönwald-Schonach, fordert von seinen Spielern Mut
von Stefan Kech (BZ) · Heute, 18:45 Uhr · 0 Leser
Mario Ketterer fordert von seinen Spielern höchsten Einsatz. Auch wenn ein Trainingslager mal in einem Urlaubsort stattfindet. – Foto: Verein
Am Samstag rollt der Ball wieder. Zumindest im SBFV-Pokal der Männer. Hier hat Bezirksligist SG Schwarzwaldunion Schönwald-Schonach den Landesligisten FV Möhringen zu Gast.
Der Pokal und Mario Ketterer – sie pflegen eine ganz besondere Beziehung. 2009 schoss er im Finale mit seinem Treffer zum 2:1 in der Verlängerung den FC 08 Villingen zum Sieg und machte derart euphorisiert (aber auch von langer Hand geplant) seiner damaligen Freundin und heutigen Frau Steffi sogleich noch einen Heiratsantrag. Eine gelungene Aktion auf dem Rasen, denn mittlerweile hat das Paar drei Kinder. Und als die Villinger im August 2016 in der ersten Runde des DFB-Pokals im Freiburger Schwarzwaldstadion auf den FC Schalke 04 trafen, da sorgte er beim 1:4 für den Ehrentreffer. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.