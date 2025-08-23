 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
Der Aufsteiger ist nicht runter zu kriegen – MTV gewinnt erneut.
Der Aufsteiger ist nicht runter zu kriegen – MTV gewinnt erneut. – Foto: Ümit Alper

🗣: Mario Erb mit "traumhaftem Freistoß" – MTV bezwingt Geiselbullach

Die Stimmen zum 6.Spieltag der Bezirkskliga Süd

Der 6. Spieltag in der Bezirksliga Süd – Der MTV München und der TSV Geiselbullach starteten bereits um 12 Uhr. Der Aufsteiger gewann klar. Danach duellierten sich der SV Pullach und der TSV Gilching-Argelsried sowie der SC Olching und der SV Ohlstadt.

Manuel Schwarz, Teamchef des MTV München: "Durch den Sieg des TSV Geiselbullach unter der Woche wussten wir, dass es ein immens wichtiges Spiel ist. Wir sind gut ins Spiel reingekommen, aber Geiselbullach macht mit der ersten Chance das 1:0. Wir können dann mit einem Traumfreistoß von Mario Erb ausgeglichen. Geiselbullach macht dann mit dem zweiten Schuss die 2:1-Führung. Wir können dann noch vor der Halbzeit ausgleichen, Der Gast ist dann robust zu Werke gegangen – unserer Meinung nach war der Schiedsrichter zu großzügig in seiner Auslegung. Wir haben uns nicht aus der Ruhe bringen lassen und erzielen vor der Halbzeit das 3.2. Danach haben wir das Spiel komplett im Griff und haben aber trotzdem viel Pech im Spiel. Unsere Spiele sind einfach immer Drama. Wir gehen dann mit 4:2 in Führung. Luca Roth machte noch kurz vor Schluss das 5:2. Zurzeit kommen Jungs aus der zweiten Reihe dran– die haben es heute super gemacht. Allen voran Hubert Hichlamier hat gezeigt, dass mit ihm in der Bezirksliga zu rechnen ist. Besonders gut waren heute Franz Mullai und Franz Folda."

Stefan Held, Spielertrainer des TSV Geiselbullach: "Wir kommen gut ins Spiel rein und machen durch Lysander Weiß das 1:0. Mario Erb macht dann mit einem traumhaften Freistoß den Ausgleich. Das hat uns aber nicht aus der Bahn geworfen. Lysander Weiß macht dann das 2:1. Anschließend haben wir einen sehr schmeichelhaften Elfmeter gegen uns, den Kaltner verwandelt. Er macht dann auch noch das 2:3 vor der Halbzeit – der überragende Mann des Spiels. Dann ist das Spiel vor sich hingeplätschert und wir kassieren das 2:4. Das hat uns in der Phase extrem weh getan. Wir haben danach zwar noch gute Chancen, machten aber auf und kassierten am Ende das 2:5. Wir müssen in den nächsten Wochen die defensive Stabilität wiederherstellen. Gegen Pullach wollen wir den ersten Heimdreier und weitere Punkte für den Klassenerhalt holen."

