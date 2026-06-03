Mario Borac verlässt die Stuttgarter Kickers von Stuttgarter Kickers Presse · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

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Mario Borac wird die Stuttgarter Kickers verlassen und sich zur kommenden Saison dem niederländischen Club Heracles Almelo anschließen. Der Wechsel des 20-jährigen Defensivspielers erfolgt aufgrund einer vertraglich vereinbarten Ausstiegsklausel. Mario Borac wechselte im Jahr 2017 in das Nachwuchsleistungszentrum der Blauen und durchlief seitdem die verschiedenen Jugendmannschaften der Kickers. Über den Nachwuchsbereich schaffte er den Sprung in die erste Mannschaft und etablierte sich dort als vielseitig einsetzbarer Innen- und Linksverteidiger.

In der vergangenen Saison absolvierte er 31 Einsätze in der Regionalliga sowie fünf Partien im WFV-Pokal. Insgesamt kam Mario auf 64 Pflichtspieleinsätze für die erste Mannschaft der Stuttgarter Kickers. Dabei erzielte er vier Tore und bereitete vier weitere Treffer vor. Lutz Siebrecht, Geschäftsführer Sport der Stuttgarter Kickers, sagt: „Mario hat bei uns eine sehr gute Entwicklung genommen und sich seinen Platz in unserer ersten Mannschaft über Jahre hinweg erarbeitet. Sein Weg zeigt, dass talentierte Spieler bei den Kickers die Möglichkeit erhalten, sich über unser Nachwuchsleistungszentrum für höhere Aufgaben zu empfehlen. Gleichzeitig verlieren wir einen Spieler, der sich immer voll mit dem Verein identifiziert hat. Für seinen weiteren Weg wünschen wir ihm alles Gute und viel Erfolg.“