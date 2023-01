Mario Beutler: "Unsere Schwäche ist mangelnde Disziplin" FC Dielsdorf

***

Du möchtest den FuPa-Wintercheck für deine Mannschaft beantworten? Hier findest du die Wintercheck-Fragen. Du kannst direkt im Artikel oder per E-Mail an zuerich@fupa.net antworten. Am besten gleich ein aktuelles Teamfoto mitschicken!

***

Was war euer Highlight oder Schlüsselmoment der Hinrunde?

Der Auswärtsieg beim damaligen Tabellenführer Seuzach mit 3:1.

Gibt es Veränderungen im Team?

Keine, alles bleibt beim Alten.

Wer ist der Aufstiegsfavorit in eurer Liga - und warum?

Bülach, da die schon mit einem Polster in die Rückrunde gehen und sehr konstant spielen.

Wer hat überrascht - und weshalb?

Hegi Winterthur, die als Aufsteiger nach der Hinrunde auf dem 4. Platz weilen und spielerisch sehr überzeugt haben.

Welches Team eurer Gruppe ist unter den Erwartungen geblieben?

Schwierig zu sagen, aber aus meiner Sicht würde ich Embrach sagen, die sehr lange in der 3. Liga waren und dort immer gut mitspielten. Jetzt jedoch sind sie voll im Abstiegskampf verwickelt mit nur 2 Punkten Vorsprung auf den Abstiegsplatz.

Wer steigt ab?

Es wird auf die direkten Begegnungen ankommen zwischen Embrach, Räterschen & Neftenbach.

Wie zufrieden seid ihr mit der Vorrunde: Erwartungen erfüllt oder eher nicht?

Wir sind mit unserer Hinrunde zufrieden. Wir hätten ein paar Punkte mehr auf dem Konto haben können, die wir selber verspielt haben. Die letzten zwei Saisons haben wir uns immer erst in letzter Sekunde vor dem Abstieg retten können. Nun haben wir in dieser Hinrunde bereits mehr Punkte erzielt als die komplette letzte Saison.