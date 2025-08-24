Mario Basler am Rand des Himmels

Die Veranstaltung beginnt um 19:30 Uhr (Einlass ab 18:30 Uhr) im Vereinsheim des TSV Bartholomä (Im Schopf 35, 73566 Bartholomä).

Der frühere Fußballprofi, der durch seine unverkennbare direkte Art und spektakulären Freistöße berühmt wurde, gewährt Einblicke hinter die Kulissen des Profifußballs – ehrlich, humorvoll und ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Unter dem Motto “Basler ballert” wird der Publikumsliebling Geschichten aus seiner aktiven Zeit bei Vereinen wie dem 1. FC Kaiserslautern, Bayern München oder Werder Bremen zum Besten geben und dabei sicherlich kein Thema auslassen.

Die Tickets sind an folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich:

• Carinas Blumenlädle, Bartholomä

• Blütenreich, Heubach

• Bäckerei-Konditorei Frühholz, Steinheim

• Bäckerei Roth, Essingen

• Eiscafé La Gondola, Heidenheim

• Raiffeisenbank Rosenstein, Mögglingen

Ein unterhaltsamer Abend ist garantiert – nicht nur für Fußballfans! Für das leibliche Wohl sorgt der TSV Bartholomä. Der Verein freut sich über zahlreiche Besucher.

Ein Muss für alle, die den Fußball lieben – und Mario Baslers ehrliche Worte noch mehr.