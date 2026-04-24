 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

Mario Barusic verstärkt FSV Erbach

Ehrgeizige Ziele des Odenwälder A-Ligisten +++ viele Neuzugänge schon fix

von Marcel Storch · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Mario Barusic (rechts), hier gegen Langstadts Luca Schüßler, zieht es zur FSV Erbach.
Mario Barusic (rechts), hier gegen Langstadts Luca Schüßler, zieht es zur FSV Erbach. – Foto: Guido Schiek (Archiv)

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Mario Barusic
Mario Barusic

Erbach. Odenwälder A-Ligist FSV Erbach spielt dieses Jahr eine mehr als solide Saison und findet sich zurzeit auf Tabellenplatz sieben wieder. Obwohl sie zur aktuellen Saison erst in die Kreisliga A aufgestiegen sind, haben sie für kommende Spielzeit doch große Ziele. Sie wollen den nächsten Aufstieg klarmachen. Um dies zu erreichen haben sie sich jetzt schon mit zwei Hochkarätern verstärkt. Anfang des Jahres kam schon Guiseppe Burgio, der den Kontakt zu Mario Barusic herstellte, der sich jetzt auch den Erbachern angeschlossen hat und schon am Samstag sein Debüt feiern könnte. Beide kennen sich vom SV Hummetroth. Ein weiterer Neuzugang für die neue Saison ist bereits fix. Außerdem stehen noch weitere Namen auf der Liste für die erste Mannschaft Erbachs. Zudem hat man sich mit Mehmet Bilgic einen neuen Trainer für die 1b gesichert.

Wie der FSV-Trainer Ibrahim Mutu sich für die Saison 2026/27 noch weiter verbessern will, lest ihr im Artikel auf Echo Online (Plus).