Marinic vor dem Duell mit der Vergangenheit: "Es geht ums Überleben"

Nach der Winterpause geht es für die TSG Backnang mit einem Derby beim SV Fellbach weiter. Besonders brisant: Trainer Mario Marinic trifft dabei auf seinen ehemaligen Verein, mit dem er in der vergangenen Saison noch den Aufstieg in die Oberliga feierte. Nun will er mit der TSG den Grundstein für eine erfolgreiche Rückrunde legen.