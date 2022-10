Marienstein klettert auf Rang Drei

Unnötigerweise machte es der SV Marienstein nach einer komfortablen Führung nochmals spannend. Letztendlich brachten die Schützlinge von Trainer Dominik Pfuhler die knappe Führung über die Zeit und behaupteten dadurch den dritten Tabellenplatz. „In der Schlussphase hat man meiner Mannschaft die fehlende Erfahrung angemerkt und wir hätten den Sack schon früher zumachen müssen. Insgesamt haben wir aber verdient drei Punkte geholt und der dritte Rang ist natürlich eine tolle Momentaufnahme“, freute sich der Coach.

Die Anfangsphase gehörte den Gästen: Ein Schuss aus 16 Metern strich nur knapp über die Querlatte des Mariensteiner Tores. Nach 15 Minuten fanden die Hausherren besser in das Spiel und wurden prompt gefährlich, als Jonas Dorsch nach Hereingabe von Maximus Mack den Pfosten traf. In der 31. Minute lief Mack über die rechte Seite in den Strafraum ein, erhielt den Ball und erzielte per Abschluss in das linke untere Eck die Mariensteiner Führung.



Diese behaupteten die Blau-Weißen bis zur Halbzeit souverän. Dorsch schoss nach der Pause in einer unübersichtlichen Situation im Strafraum genau auf TV-Schlussmann Sebastian Pötzsch. In der 58. Minute jagte Stephan Steib seinem Gegner den Ball ab, umkurvte Pötzsch und erhöhte auf 2:0. Wenig später verpasste der allein auf das Tor zulaufende Mirko Schröder das 3:0. Dies erzielte dann Oliver Reichenberger, der nach einem langen Ball von Mack von einem Abstimmungsfehler in der TV-Defensive profitierte und einköpfte (75.).