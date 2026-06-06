Marienfelde, Mahlsdorf II und Biesdorf II vermelden Trainer-News

– Foto: Stern Marienfelde

Der Newsticker ist zurück und informiert über Transfers, Trainer-Entscheidungen und andere Vorkommnisse und Veränderungen im Berliner Amateurfußball.

Stern Marienfelde wird auch in der nächsten Spielzeit von Maximilian Bunde und dessen Co-Trainer Anton Griethe trainiert. Sie erhalten zusätzlich Unterstützung von Florian Gruse , der als Spieler mehrere Jahre in Marienfelde verbrachte und derzeit noch für den SV Adler spielt.

Mahlsdorf hat Nachfolger für die nach Strausberg abwandernden Mirko Wilke und Resad Demann gefunden. Zur kommenden Saison übernehmen Steven Milcke , Daniel Nordmann und Julian Hempe an der Seitenlinie. Komplettiert wird das Team von Torwarttrainer Daniel Kaarz . Milcke, Nordmann und Kaarz sind aktuell noch für die U17 zuständig. Hempe ist Co-Trainer der U19.

06.06. +++ Biesdorf II macht mit Trainerteam weiter

Der VfB Fortuna Biesdorf setzt auch in der kommenden Saison auf das bewährte Trainerteam bei der zweiten Herrenmannschaft. Somit bleiben Roy-Marvin Laumer, Ahmed Benali und Aleksandar Vuckovic unabhängig von Klassenerhalt oder Abstieg in die Bezirksliga an Bord.

__________________________________________________________________________________________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!