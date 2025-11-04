Marienfelde II Erster - VfB Berlin stürzt GW Neukölln

Der 9. Spieltag der Bezirksliga-Staffel 2 wirbelt die Spitze durcheinander. VfB Berlin 1911 sorgt dafür, dass GW Neukölln die Tabellenkrone verliert, Stern Marienfelde II feiert ein zweistelliges Schützenfest gegen Traber und übernimmt Platz eins. Dahinter meldet sich Delay Sports nach dem Wertungs-Eklat eindrucksvoll zurück, während Wilhelmsruh, Traber und das noch punktlose Schlusslicht Stern Britz weiter im Keller verharren
Nach dem Wertungsschock der Vorwoche meldet sich Delay Sports eindrucksvoll zurück. Gegen den SC Charlottenburg II gelingt ein souveränes 5:0, das den Klub mit 17 Punkten im erweiterten Spitzenfeld hält. Schon vor der Pause sorgen Friede, Letz und Brossmann für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel erhöhen Wazneh und Tloczynski auf den Endstand. Charlottenburg II bleibt bei sieben Punkten und rutscht weiter in die Nähe der Abstiegsränge.
Im Topspiel setzt sich VfB Berlin 1911 gegen den bisherigen Tabellenführer GW Neukölln mit 3:1 durch und schiebt sich mit nun 21 Punkten direkt hinter die Spitzengruppe.
Die Gäste gehen zunächst durch Etemi in Führung. Noch vor der Pause gleicht Klaucke für den VfB aus. Nach dem Seitenwechsel dreht Devakov die Partie zugunsten der Hausherren. In der Schlussphase macht erneut Klaucke mit seinem zweiten Treffer alles klar. GW Neukölln bleibt bei 22 Punkten stehen, während Stern Marienfelde II an der Tabellenspitze davonzieht.
Der 1. FC Lübars bleibt nach einem 3:1 über den Berliner TSC in Schlagdistanz zur Spitzengruppe und kommt auf 16 Punkte.
Schon in der ersten Halbzeit treffen Bartschiek und Mbah zur 2:0-Führung für Lübars. Erst in der Schlussphase kann Castro-Munoz für den TSC verkürzen. Doch Komm stellt kurz vor Abpfiff den alten Abstand wieder her. Der Berliner TSC bleibt bei zehn Punkten im unteren Mittelfeld hängen.
Im Duell zweier Teams aus der oberen Tabellenhälfte trennten sich Bosna Berlin und der Spandauer FC Veritas 2:2. Beide stehen nach dem Remis weiter dicht hinter den Aufstiegsrängen.
Früh sorgt Karimou für die Führung der Gastgeber. Lange bleibt es beim knappen 1:0, ehe Hamzic im zweiten Durchgang auf 2:0 erhöht. In der Schlussphase schlägt Veritas zurück: Zunächst verkürzt Uslucan, kurz darauf besorgt Aydin den Ausgleich. Bosna steht damit wie Veritas bei 17 beziehungsweise 20 Punkten im oberen Drittel.
Heinersdorf dreht zuhause ein frühes 0:1 in einen 2:1-Sieg und festigt mit nun 13 Punkten das Mittelfeld.
Bereits zu Beginn bringt Hussain Sparta Lichtenberg II in Führung. Kurz darauf gleicht Franz für den BSV aus. Noch vor der Pause sorgt Gierke für das 2:1, das Heinersdorf anschließend über die Zeit bringt. Sparta bleibt bei zehn Zählern und verliert etwas den Anschluss an die obere Tabellenhälfte.
Der neue Tabellenführer heißt FC Stern Marienfelde II. Die Marienfelder gewinnen gegen den 1. Traber FC Mariendorf zweistellig und stehen mit 23 Punkten und 40 erzielten Toren ganz oben.
Den Torreigen eröffnet ein Eigentor von Al-Taie. Davor muss Özcelik von Traber mit Rot den Platz verlassen. Dann trifft Schmidt noch viermal für Stern. Hinzu kommen Treffer von Graupner, Balci, von der Sitt, Gerighausen und Starke. Traber bleibt mit nur sechs Punkten und einer desaströsen Tordifferenz im Tabellenkeller hängen.
Stern Britz wartet weiter auf den ersten Punkt dieser Saison. Gegen den Wittenauer SC Concordia kassiert das Schlusslicht ein 3:7, kann aber phasenweise mithalten.
Die Gäste legen durch Schwill und Ejder früh ein 2:0 vor. Hirlik bringt Britz noch vor der Pause heran. Nach dem Seitenwechsel bringt Schneider mit dem Ausgleich zum 2:2 Hoffnung. Dann ziehen die Wittenauer davon: Zunächst trifft Loeser, später erhöhen Ejder, Schwill, Al-Moussa und Liebermann. Zwischendurch markiert Hirlik noch den dritten Treffer für Stern Britz – am Ende bleibt es aber bei null Punkten und einer ernüchternden Bilanz von 13:37 Toren.
Der Grünauer BC feiert einen wichtigen Heimsieg und verschafft sich mit nun acht Punkten etwas Luft nach unten.
Früh bringen Manig und Vazquez Görner die Gastgeber mit zwei Toren in Front. Zahn verkürzt zum 1:2. Baum erhöht auf 3:1. Im zweiten Durchgang stellt erneut Baum den 4:1-Endstand her. Muss noch eine rote Karte für Schnabel verbuchen. Concordia Wilhelmsruh bleibt mit vier Punkten Vorletzter. Der Grünauer BC befreit sich langsam aus der Abstiegszone
___________________________________________________________________________________________________
Ihr Fehler habt gesehen ? Schreiben Sie uns über Social Media ( Facebook und Instagram ) oder per Mail an berlin@fupa.net
Hier alles über die Bezirksliga-Staffel 2