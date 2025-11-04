Marienfelde II Erster - VfB Berlin stürzt GW Neukölln

Nach dem Wertungsschock der Vorwoche meldet sich Delay Sports eindrucksvoll zurück. Gegen den SC Charlottenburg II gelingt ein souveränes 5:0, das den Klub mit 17 Punkten im erweiterten Spitzenfeld hält. Schon vor der Pause sorgen Friede, Letz und Brossmann für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel erhöhen Wazneh und Tloczynski auf den Endstand. Charlottenburg II bleibt bei sieben Punkten und rutscht weiter in die Nähe der Abstiegsränge.

Im Topspiel setzt sich VfB Berlin 1911 gegen den bisherigen Tabellenführer GW Neukölln mit 3:1 durch und schiebt sich mit nun 21 Punkten direkt hinter die Spitzengruppe.

Die Gäste gehen zunächst durch Etemi in Führung. Noch vor der Pause gleicht Klaucke für den VfB aus. Nach dem Seitenwechsel dreht Devakov die Partie zugunsten der Hausherren. In der Schlussphase macht erneut Klaucke mit seinem zweiten Treffer alles klar. GW Neukölln bleibt bei 22 Punkten stehen, während Stern Marienfelde II an der Tabellenspitze davonzieht.