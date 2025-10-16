Marienfelde fordert Hermsdorf - Teutonia zu Gast in Stralau

Der 7. Spieltag der Berliner Landesliga Staffel 2 verspricht reichlich Brisanz: Während Spitzenreiter SSC Teutonia weiter unaufhaltsam auf Kurs Berlin-Liga bleibt, liefern sich die Verfolger aus Köpenick und Marienfelde heiße Duelle im Kampf um Platz zwei. Gleichzeitig spitzt sich der Abstiegskampf dramatisch zu: Kladow und Union warten weiter auf den ersten Punkt, während Wannsee und Stralau dringend Siege brauchen. Außerdem stehen große Torjägerduelle und wichtige Standortbestimmungen an – von ganz oben bis ganz unten
Im Freitagsspiel trifft der Tabellendritte FC Stern Marienfelde auf den Fünften VfB Hermsdorf – und beide Teams haben etwas gutzumachen. Marienfelde, trainiert von Maximilian Bunde, ließ zuletzt beim 2:2 gegen Hansa 07 wertvolle Punkte im Aufstiegsrennen liegen. Besonders die Defensive, bislang mit nur vier Gegentoren die stabilste der Liga, soll gegen Hermsdorf wieder glänzen. Offensiv ruhen die Hoffnungen erneut auf Pius Yeboah, der bereits drei Saisontore erzielte
Hermsdorf um Trainer Tobias Röttgen musste sich am letzten Spieltag überraschend mit 2:3 gegen Berolina Stralau geschlagen geben und verlor damit den Anschluss an die Spitzengruppe. Hoffnung machen jedoch Torjäger Jan Oberstein und Jeremy Schneider, die zusammen schon acht Treffer erzielten. Beide Teams stehen unter Zugzwang – Marienfelde will Rang zwei zurückerobern, Hermsdorf den Kontakt zur Spitze nicht verlieren.
Zwei Teams aus dem Tabellenmittelfeld treffen am Samstag aufeinander – und beide wollen nach Rückschlägen wieder punkten. Aufsteiger Fortuna Biesdorf II, gecoacht von Roy-Marvin Laumer, verlor in einem spektakulären Spiel mit 3:4 bei Liria und kassierte bereits die dritte Saisonniederlage. Besonders Dustin Bernicke (5 Tore) und B. Standt (4 Tore) sollen gegen Viktoria wieder für Torgefahr sorgen.
Auch Viktoria II von Trainer Andre Littler musste sich zuletzt geschlagen geben – beim 1:3 gegen Türkiyemspor war die Offensive zu harmlos. Vito Everett Dieckert und Rayan Ait Manssour (beide je 3 Tore) sollen das nun ändern. Mit jeweils neun Punkten lauern beide Teams im Mittelfeld – ein Sieg würde sie wieder näher an die obere Tabellenhälfte heranbringen.
Das Duell zwischen Mahlsdorf II und dem Tabellenzweiten Köpenicker FC ist ein echter Härtetest für beide Seiten. Mahlsdorf unter Trainer Mirko Wilke unterlag zuletzt klar mit 1:4 bei Teutonia und steht mit nur sechs Punkten auf Rang elf. Hoffnungsträger bleibt Christian Preiss, der bereits fünfmal traf und die Defensive des Gegners fordern will.
Der Köpenicker FC von Marco Hamann und Paul Weinholz marschiert weiter Richtung Aufstieg und überzeugte beim 4:1 gegen Internationale mit einer bärenstarken Offensive. Besonders Dennis Bohnsack, mit neun Treffern führender Torjäger der Liga, ist in Topform. Auch F. Wittenburg (3 Tore) sorgt regelmäßig für Gefahr. Köpenick will mit einem weiteren Sieg Platz zwei festigen und den Druck auf Spitzenreiter Teutonia hochhalten.
Nach der 1:4-Pleite bei Köpenick steht Internationale II unter Trainer Yannik Lüdtke unter Druck. Platz zehn und sieben Punkte sind nicht der Anspruch der Schöneberger. Joshua Senne (5 Tore) bleibt der Hoffnungsträger im Angriff.
Ganz anders die Lage beim BFC Meteor: Das Team von Demircan Dikmen feierte ein spektakuläres 7:2 gegen Kladow und festigte Rang vier. Simon Böhm (7 Tore) ist in Topform, dazu sorgen Samet Alkan und Demba Mendy regelmäßig für Gefahr. Meteor will mit einem weiteren Sieg weiter an den Aufstiegsrängen schnuppern.
Kellerduell mit Endspielcharakter: Sowohl Kladow als auch Union 06 warten nach sechs Spieltagen weiter auf den ersten Punkt. Kladow von Trainer Sercan Kara ging beim 2:7 gegen Meteor erneut unter und hat mit 30 Gegentoren die schwächste Abwehr der Liga. Hoffnung macht einzig V. Werber, der bereits dreimal traf.
Union 06 von Marcel Marschalky verlor zuletzt 0:2 gegen Mitaufsteiger Wannsee und steckt ebenfalls tief im Tabellenkeller. Beide Teams brauchen dringend ein Erfolgserlebnis, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht schon frühzeitig zu verlieren. Für den Verlierer könnte der Weg Richtung Bezirksliga bereits vorgezeichnet sein.
In Kreuzberg steigt ein Duell zweier offensivstarker Teams aus der oberen Tabellenhälfte. Türkiyemspor, gecoacht von Deniz Özkaya, feierte zuletzt ein starkes 3:1 bei Viktoria und kletterte auf Rang sechs. Besonders Ali Ayvaz (3 Tore) ist immer für wichtige Treffer gut.
Hansa 07 von Trainer Patrick Fischer trennte sich zuletzt 2:2 von Marienfelde und liegt mit zehn Punkten auf Rang sieben. Yusuf Can (6 Tore) und Nicolas Marwin Trabandt (4 Tore) gehören zu den gefährlichsten Angreifern der Liga. Beide Teams wollen mit einem Sieg den Anschluss an die Spitzengruppe halten – die Zuschauer dürfen sich auf ein Offensivspektakel freuen.
Im Duell zweier Teams aus der unteren Tabellenhälfte geht es um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Aufsteiger Wannsee, trainiert von Axel Vogel, holte mit dem 2:0 bei Union den ersten Sieg und steht mit drei Punkten auf Rang 14.
Liria unter Trainer Arber Shuleta feierte ein wildes 4:3 gegen Biesdorf und verschaffte sich etwas Luft. Offensiv überzeugt besonders M. Hassanzadeh, der bereits sechs Tore erzielte. Für beide Teams zählt im direkten Duell nur ein Sieg, um sich von den Abstiegsrängen abzusetzen – ein klassisches „Sechs-Punkte-Spiel“.
David gegen Goliath heißt es in Stralau. Neu gecoacht von Fernando Rebora Boy, feiern die mit dem 3:2 bei Hermsdorf zwar den ersten Saisonsieg, stecken aber mit nur drei Punkten weiter tief im Tabellenkeller.
Nun kommt mit Tabellenführer SSC Teutonia der Topfavorit auf den Aufstieg. Das Team von Matthias Wolk ist mit sechs Siegen aus sechs Spielen makellos und schickte zuletzt Mahlsdorf mit 4:1 nach Hause. Marvin Kubens (6 Tore), Phelan Ackerschewski (5 Tore) und Jannik Stenzel (4 Tore) sorgen für eine Offensive, die bereits 33 Treffer erzielte. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung.
___________________________________________________________________________________________________
Ihr habt Fehler gesehen ? Schreibt uns über Social Media (Facebook und Instagram) oder per Mail an berlin@fupa.net
Hier alles über die Landesliga-Staffel 2