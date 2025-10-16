Marienfelde fordert Hermsdorf - Teutonia zu Gast in Stralau

Im Freitagsspiel trifft der Tabellendritte FC Stern Marienfelde auf den Fünften VfB Hermsdorf – und beide Teams haben etwas gutzumachen. Marienfelde, trainiert von Maximilian Bunde, ließ zuletzt beim 2:2 gegen Hansa 07 wertvolle Punkte im Aufstiegsrennen liegen. Besonders die Defensive, bislang mit nur vier Gegentoren die stabilste der Liga, soll gegen Hermsdorf wieder glänzen. Offensiv ruhen die Hoffnungen erneut auf Pius Yeboah, der bereits drei Saisontore erzielte

Hermsdorf um Trainer Tobias Röttgen musste sich am letzten Spieltag überraschend mit 2:3 gegen Berolina Stralau geschlagen geben und verlor damit den Anschluss an die Spitzengruppe. Hoffnung machen jedoch Torjäger Jan Oberstein und Jeremy Schneider, die zusammen schon acht Treffer erzielten. Beide Teams stehen unter Zugzwang – Marienfelde will Rang zwei zurückerobern, Hermsdorf den Kontakt zur Spitze nicht verlieren.