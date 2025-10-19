Mariendorf jubelt spät in Staaken, Empor holt wichtigen Dreier

Rudow konnte am Freitagabend den kleinen Aufwärtstrend der letzten beiden Partien fortführen. Dabei schlug der Aufsteiger mit Stern 1900 eines der formstärksten Teams der Liga. Schon in der 9. Minute eröffnete Omid Saberdest die Partie mit dem 1:0. Auf den Ausgleich von Jordan Thurau folgte ein Platzverweis für die Steglitzer. In Durchgang zwei brachte Mushakir Razeek die Hausherren auf die Siegerstraße, ehe Ali Iraqui erhöhte.

Der SSC Südwest bleibt Schlusslicht. Im Heimspiel gegen den SCC, der drei der letzten vier Spiele gewinnen konnte, geriet der Aufsteiger nach etwas mehr als einer Viertelstunde in Rückstand. Auf den Treffer von Patrick Maykowski folgte im zweiten Durchgang ein Eigentor der Steglitzer. Nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstor durch Ahmad Nassri erstickte Fatih Kücük die Hoffnung der Gastgeber in der Nachspielzeit mit dem 1:3.

Türkspor wurde nach ordentlichem Saisonstart zuletzt bis auf Rang 15 durchgereicht, konnte im Heimspiel gegen die Füchse aber ein beachtliches Ausrufezeichen setzen. Gegen mutlose Reinickendorfer, die defensiv kaum anwesend schienen, sorgten Ahmad Rmieh, Mame Cheikh Diop, Süleyman Kapan, Halit Bacak, Benjamin Heymann und erneut Kapan für einen deutlichen 6:0-Erfolg. ---

Ein wildes Hin und Her bietete die Partie des bis dato Tabellenführers Altglienicke II gegen den Berliner SC. Die Gäste gingen zunächst zwei Mal in Führung, ehe Altglienicke die Partie drehte. In den Schlussminuten schien Lucky Ugbogbo den BSC auf die Siegerstraße zu bringen, doch Mario Schenkel sicherte seiner Mannschaft noch einen Punkt. ---

Nach drei Siegen in Folge ist Fortuna Biesdorfs Serie gerissen. Gegen den Frohnauer SC, der aus einer englischen Woche mit zwei Niederlagen (Liga und Pokal) kam, gerieten die Hausherren kurz vor der Pause in Rückstand. Nach einer gespielten Stunde folgte ein Eigentor, das gleichzeitig den 0:2-Endstand markierte. ---

Blau Weiß 90 musste zuletzt ordentlich federn lassen, hatte nun mit Wilmersdorf das formstärkste Team der Liga zu Gast. Lange mussten die Zuschauer in der Rathausstraße auf Tore warten. Erst in der 81. Minute erzielte Wilmersdorfs Nii Bruce Weber das 0:1. Fabian Engel glich knapp sechs Minuten später aus. Bei der Punkteteilung blieb es schließlich. ---

Die Spandauer Kickers sammelten unter der Woche reichlich Selbstvertrauen, gewannen nach über sieben Jahren erstmals wieder in Frohnau. Der Lohn: Platz vier mit nur einem Zähler Rückstand auf den Tabellenführer. Nun legte SpaKi im Heimspiel gegen Polar Pinguin nach. Dabei geriet man zunächst noch in Rückstand, drehte die Partie aber mit dem Siegtreffer in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit. Weil die VSG Altglienicke II nur unentschieden spielte, ist SpaKi neuer Tabellenführer. ---

Empor stand vor dem Spiel mächtig unter Druck, hatte mit nur vier Punkten bereits den Anschluss ans untere Mittelfeld verloren. Umso wichtiger nun der Dreier in Hohen Neuendorf. Stanley Schulz brachte die Gäste in der 18. Minute in Führung, wenig später erhöhte Torjäger Quentin Albrecht auf 0:2. Mit dem 0:3 durch Jason Appiah in Durchgang zwei war das Spiel gelaufen. In den Schlussminuten betrieb HND noch etwas Ergebniskosmetik. Empor bleibt zwar 17., ist nun aber wieder an Staaken, Biesdorf und Polar Pinguin dran. ---

Der SC Staaken erwischte im Heimspiel gegen Mariendorf einen Blitzstart. Keine drei Minuten waren gespielt, als Efraim Gakpeto zur Führung traf. Wenige Augenblicke später vergab Mariendorfs Pascal Wedemann die Chance zum Ausgleich, scheiterte per Foulelfmeter an Torhüter Linus Hechtfisch. Das 1:1 besorgte dann Tugay Ulusoy in der 40. Minute. Im zweiten Spielabschnitt ging zunächst Staaken erneut in Führung. Dem Ausgleich der Gäste in der 78. Minute folgte das Siegtor durch Yusuf Yorguner in der Nachspielzeit.

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

