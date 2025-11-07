Marienborner Moritz Breier muss nach Herzproblemen vorerst pausieren

Mainz. Auf dem Feld dachte niemand, dass die Sirenen etwas mit dem Spiel zu tun haben könnten. Beim Verbandsliga-Derby bei der TSG Bretzenheim, auf dem Weg in die Kabine, bekam Moritz Breier, der Abwehrspieler der TuS Marienborn, Herzprobleme. Der Krankenwagen kam, der 26-Jährige verbrachte die Nacht im Krankenhaus.

Fußballer, Herzprobleme, da wird einem mulmig. Breier beruhigt. So schlüssig sind sich die Ärzte noch nicht, Lebensgefahr bestand jedoch nie. Er ist in Behandlung und setzt aktuell mit dem Training aus, bis Klarheit besteht. Und freute sich, unabhängig vom hitzigen Verlauf der Derbys, beiderseits über viel Zuspruch, nachdem die Nachricht die Runde gemacht hatte.

Dietmar Hofmann, der Marienborner Vorsitzende, blieb bei Breier, verpasste daher die zweite Halbzeit. Und damit beim 2:3 eine erneute Niederlage, die alles andere als alternativlos war. Siebenmal Unentschieden, viermal mit nur einem Tor verloren – zwar steht nur ein Dreier zu Buche, aber klar unterlegen ist die TuS selten.

„Das Training ist gut“, sagt Hofmann. Cotrainer Timm Belz mache einen super Job. „Aber am Wochenende bekommen wir den Hebel nicht umgelegt.“ Chefcoach Ali Cakici pflichtet bei: „Wir sind zwischen den Sechzehnern dominanter, kriegen es aber hinten und vorne nicht richtig gebacken.“ Luka Baljak ragt mit sieben Saisontoren heraus. „Außer Bakki trifft kaum einer“, stellt Hofmann fest. Vielleicht gelinge es, im Winter noch einen Stürmer zu finden.

Am Sonntag gibt TuS Hohenecken seine Visitenkarte an der Kirschhecke ab

Sonntag (15.30 Uhr) kommt Aufsteiger TuS Hohenecken, ehe gegen Hüffelsheim, in Waldalgesheim und gegen Kandel bis Weihnachten noch drei Top-Sechs-Teams warten. „Wir haben aktuell Probleme damit, große Räume zu verteidigen“, sagt Cakici, „vielleicht tun wir uns gegen solche Gegner leichter. Engagement, Zusammensetzung, das Bild im Training, mittlerweile auch einigermaßen die Anwesenheit – das stimmt alles. Wir haben einen guten Kader beisammen und alle Voraussetzungen. Wer dran bleibt, gewinnt.“

Es ist eine Phase des Wandels. Cakici spricht von den erfahrenen Spielern, „die in ihren Lebensabläufen viel mehr Inhalte haben als vorher“, und den jungen, denen die Erfahrung in solchen Drucksituationen fehlt. Belz kümmert sich aktuell mehr um die Trainingsinhalte, Cakici vorrangig um das Mentale, die Akzeptanz für die Situation, wie er sagt.

„So wie aktuell haben wir die letzten sieben Jahre noch nie gestanden“, sagt Hofmann. Es ist Cakicis zehnte Saison. Die Amtszeit begann mit dem Durchmarsch von der Bezirks- in die Verbandsliga, ging dort verlässlich in den Top-Sechs weiter, mit der Vizemeisterschaft 2023 als Höhepunkt – und der Trendwende danach, mit nur drei gewonnenen Ligaspielen in diesem Jahr.

Cakici vor seiner letzten Saison als Marienborner Chefcoach?

„Wir müssen ruhig bleiben“, fordert Hofmann, „im Gesamtverein steht es gut.“ Eigentlich wollte der Clubchef im März nicht zur Wiederwahl antreten, doch das hat er sich anders überlegt: „Wir haben einen großen Umbruch im Verein, den will ich gestalten.“ Auch bei der ersten Mannschaft? „Wir haben sehr viel gesprochen, das werde ich aber jetzt noch nicht mitteilen“, sagt Hofmann, „wir reden seit Wochen intern. Es muss was passieren.“

Und Cakici, der so gern das Jahrzehnt voll machen wollte. Die Zahl elf ist in Mainz doch auch eine besondere? „Aber manchmal hat man auch von der Fastnacht genug“, grinst der Chefcoach, „es ist auf alle Fälle weniger eindeutig als in den letzten Jahren. Die Entscheidung werden wir in Ruhe treffen.“