Alte Bekannte treffen sofort aufeinander: Die in schwarz-weiß gekleideten Bodenheimer gastieren im Pokal bei den grünen Marienbornern. Archivfoto: Jörg Henkel/hbz

Marienborn vs. Bodenheim: "Knaller zum Pokal-Einstieg" Patrick Stofleth trifft mit der TuS Marienborn auf seinen Ex-Club VfB Bodenheim – live im AZ-Stream Verlinkte Inhalte Verbandspokal Südwest Marienborn Bodenheim

Mainz/Bodenheim. So schnell sieht man sich wieder. An diesem Dienstag (19.45 Uhr) steigen die Verbandsliga-Konkurrenten TuS Marienborn und VfB Bodenheim im direkten Duell in den Fußball-Verbandspokal ein – live übertragen von der VRM. Es ist schon das dritte Aufeinandertreffen in dieser Saison. Beim Turnier in Waldalgesheim hatte der VfB mit 1:0 die Nase vorn, in Weisenau dann gegen eine massiv durchrotierte Guckenberg-Elf die TuS mit 4:1.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Beide wissen also, was auf sie zukommt. Das gilt erst recht für Patrick Stofleth. Der Torwart war der Marienborner Held beim 2:2 zum Ligastart in Hüffelsheim – und stand vorige Saison noch in Bodenheim im Kasten. „Das lief ganz gut“, blickt er zurück. „Hüffelsheim war schon die deutlich bessere Mannschaft.“ Seine eigene Leistung hebt Stofleth nicht so gern hervor. Das taten seine Mitspieler umso überschwänglicher. „Aber wir waren auch sehr effizient vorne“, betont der Keeper. Und verweist auf Luka Baljaks herrlichen Schlenzer zum Endstand. „Wir haben nie wirklich unser Spiel mit dem Ball auf den Platz bekommen, das aber mit Kampfgeist und Geschlossenheit wettgemacht.“

Gut möglich, dass das auch gegen den VfB notwendig wird, blickt man auf das 2:5 an der Kirschhecke im April zurück. Damals stand der 27-Jährige noch im Bodenheimer Tor. Dann bewarb sich der Sportwissenschaftler auf einen Sportökonomie-Masterstudiengang in Bayreuth. Noch ist die Zusage offen, doch die Chancen stehen gut. Ab Oktober allenfalls noch ein- oder zweimal im Monat, bei Heimatbesuchen und ohne Mannschaftstraining, zur Verfügung zu stehen – diese Aussicht passte in Stofleths Augen eher zur TuS, wo der Keeper längst nicht der erste Fortgezogene wäre, der zu dem ein oder anderen Einsatz einpendelt. Heute, 19:45 Uhr TuS Marienborn Marienborn VfB Bodenheim Bodenheim 19:45 PUSH