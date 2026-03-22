Marienborn vor der Rettung, Bretzenheim am Abgrund

Bretzenheim-Keeper Bastian Rosinus wäre um ein Haar der späte Ausgleichstreffer gelungen. – Foto: Michael Wolff (Archiv)

Während die TuS Marienborn am kommenden Sonntag schon weitgehende Klarheit im Verbandsliga-Abstiegskampf anstrebt, musste die TSG Bretzenheim einen weiteren, herben Dämpfer wegstecken. Beim VfB Bodenheim wittert man vor dem Keller-Derby am Mittwoch Morgenluft.

Genau dieselbe Aktion, eingeleitet von Marc Beck, hätte schon zuvor das 1:0 bringen können. Moritz Breiers Befreiungsschlag produzierte einen Pfostentreffer, ein, zwei weitere gute Chancen gab es für die TuS. „Das 1:0 hätte viel früher fallen können, müssen“, sagt Cakici, „am Ende wurde es spannend. Auf schwerem Boden waren beide Mannschaften platt, die Aktionen unsauber. Da war mehr Hektik als Geradlinigkeit – schade um den Sieg.“

Ali Cakici wird als TuS-Trainer in Steinwenden ungeschlagen bleiben, das ist sicher – auch wenn Jonas Heinz „gefühlt zwei Meter in der Luft stehend“ spät eine Ecke in den Winkel nickte (88.). Luka Baljak hatte nach Antonio Serratores Balleroberung samt scharfem Pass nach vorne die Führung besorgt (78.).

Am kommenden Sonntag gegen Bad Kreuznach peilt Cakici die Vorentscheidung im Rennen um den Ligaverbleib an. Rückenwind gibt das achte Spiel ohne Niederlage genug.

TuS Marienborn: Baka – Hofmann, Beck, Breier – Hornetz, Schwab, Serratore, Melament (54. Schwiderski) – Paulus (61. Markiefka, 79. Laissar), Kersthold (71. I. Fakovic), Baljak.

Zweites Heimspiel gegen ein (zuvor) abgeschlagenes Kellerkind, gleiches Resultat. Wie schon gegen Steinbach zeigte sich Trainer Timo Schmidt, wie er selbst sagt, „sprachlos“ und „mega enttäuscht“.

Dabei schien der Gegner nach Lukas Fischers Treffer ins lange Eck (35.) eigentlich geknackt. Doch dann schoss Spielertrainer Serdal Günes bei einem Klärungsversuch den Gegner an, Justin Smith staubte ab (42.). Es folgten viel Bretzenheimer Ballbesitz, viele falsche Entscheidungen, manch gut Chance – und ein nach Freistoß und Flanke allein gelassener Siegtorschütze (Joshua Smith/74.).

„Wir sind nicht das Tempo gegangen, um den Gegner müde zu machen“, sagt Schmidt, „wir waren ungeduldig, haben zu schnell lang gespielt und nicht die nötigen Tiefenläufe gemacht, um es zu entzerren. Wir waren nicht zielstrebig und gallig genug im letzten Drittel.“ Fast hätte Keeper Bastian Rosinus am Ende noch das 2:2 geköpft. „Aber es war einfach zu wenig.“

TSG Bretzenheim: Rosinus – Japke, Günes, Loran – Tasdemir (76. Radice), Leismann, Balik (84. Sonnenschein), Fischer – Zimmermann (53. Koutny), Gehrling (56. Frick), Ko (68. Aygurlu).

Ein früher Doppelschlag brachte den Tabellenzweiten auf Kurs. Florian Simon traf nach einer Flanke aus dem Halbfeld (10.), bei Leon Ohlingers Schuss griff Keeper Valentin van der Velden daneben (19.).

„Wir haben die erste halbe Stunde verpennt, dann hast du gegen so eine Mannschaft keine Chance“, sagt Trainer Marco Streker. „Wir haben es danach schon probiert, waren aggressiver und intensiver.“ Nach zwei guten Gelegenheiten scheiterte Aiman Abdelaali mit dem Pausenpfiff an der Kopf-Abwehr von Keeper Mario Prskalo. „In der zweiten Halbzeit hatte Zeiskam keine Torchance mehr, wir waren aber auch nicht zwingend“, resümiert Streker.

Am Mittwoch (19.30 Uhr) geht es zum Keller-Derby bei der TSG Bretzenheim (VRM-Livestream). „Ein Sechs-Punkte-Spiel“, blickt Streker voraus, „Viertletzter zu werden, ist das Ziel. Ich gehe davon aus, dass höchstens drei absteigen, auch wenn vier das Maximum sind. Wenn wir Mittwoch verlieren, ist die Chance, Viertletzter zu werden, wohl rum.“

VfB Bodenheim: van der Velden – Ziewers, Ahmed (88. Röth), Meyenburg – Ben Hazaz, Kramer, Heine (77. Manz) – Schäfer (88. Lagrini), Cande – Abdelaali (59. Tokhi), Faßnacht.