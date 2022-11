Marienborn: Spiel rückt in Hintergrund Sieg von Marienborn +++ Private Dinge in Kabine geklaut

MARIENBORN. So erfreulich klar und verdient der 3:0-Sieg von Verbandsligist TuS Marienborn gegen den ASV Fußgönheim war, so bitter war die Entdeckung nach der Partie, die nach und nach immer mehr Spieler machten. In beide Kabinen waren Langfinger eingedrungen. „Bei uns vermissen bisher acht Mann ihre Portemonnaies, beim Gegner wurden Geld und Autoschlüssel geklaut“, erzählt Cotrainer Nermin Fakovic. Die Polizei wurde verständigt, Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Aus Fußgönheim mussten Ersatzschlüssel gebracht werden.