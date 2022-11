Du wirst automatisch weitergeleitet...

Erinnerungen an die Zeit im Binger Trikot: Antonio Serratore (re.) als Hassia-Kapitän in der Partie gegen Schott. Das war im Juli 2021. Nun spielt Serratore in Marienborn. Archivfoto: Edgar Daudistel

Marienborn: Serratores Abgang nervt immer noch TuS-Neuzugang freut sich auf Wiedersehen mit Hassia Bingen Mainz . Guido Schäfer wird eingewechselt, Guido Schäfer wird ausgewechselt. Rein kommt Ali Cakici, 18 Jahre jung, und hat den im Aufstiegsrennen der Oberliga wichtigen 2:1-Siegtreffer auf dem Fuß. „Ich habe den Torwart getunnelt, aber der Ball blieb irgendwie auf der Linie liegen“, erzählt der heute 55-Jährige, der sich an jenen 27. Oktober 1985 erinnert, als wäre es gestern gewesen. Hassia Bingen gegen Mainz 05, 2000 Zuschauer, am Ende Rang fünf für den FSV hinter Birkenfeld. Ganz andere Zeiten. „Trainer Horst-Dieter Strich hat damals alle zusammengestaucht, nur mich nicht“, lacht Cakici, „ich war noch ein junger Bub, der früh den Männerfußball kennengelernt hat.“ Deshalb sind es immer noch besondere Spiele für den aktuellen Trainer von Verbandsligist TuS Marienborn, der Sonntag (15 Uhr) bei der Hassia antritt. Ohne Ex-Binger Yannik Wex, aber mit den Rückkehrern Philipp Schrimb und Antonio Serratore. Vier Oberliga-Jahre verbrachte der 29-Jährige am Hessenhaus. So., 13.11.2022, 15:00 Uhr BFV Hassia Bingen Bingen TuS Marienborn Marienborn 15:00 PUSH „Wir fahren hin, holen die drei Punkte und fahren wieder heim“, kündigt Serratore an. Die TuS kämpft um den Aufstieg, die Hassia nach ihrem Umbruch gegen den Abstieg. „Sie machen es für das, was sie holen konnten, gut“, sagt Serratore und blickt auf das Trainer-Duo aus Christian und Thomas Klöckner: „Ich kenne sie gut, ihre Spielidee passt. Sie sollten auf jeden Fall in der Liga bleiben, ein Abstieg wäre schade für den Verein und die Region.“ Sonntag ruhen die Freundschaften Doch die Umstände seines Abgangs nerven Serratore noch immer. Zugleich freut er sich auf das Wiedersehen auch mit Fabian Liesenfeld, Ilker Yüksel oder Fabian Haas, mit denen noch Kontakte bestehen. Sonntag ruhen die Freundschaften. Auswärts ist die TuS unbesiegt, wenn man das blasse Pokal-Gastspiel auf dem Gau-Odernheimer Rumpel-Rasen außer Acht lässt. Ein Spiel, das Cakici Mut macht, denn nochmal sollte sich sein Team nicht so sehr vom Untergrund ins Bockshorn jagen lassen. „Die Jungs haben mir schon geschrieben, dass ihr Platz katastrophal ist“, erzählt Serratore. Und warnt: „Sie können, wenn sie motiviert sind, gut in die Zweikämpfe gehen. Aber alles andere als ein Sieg für Marienborn wäre eine Überraschung.“ Zehn von zwölf möglichen Zählern, kaum noch Gegentore – es läuft bei der TuS. „Wir laufen nicht mehr so hoch an, stehen dadurch besser. Und vorne machen wir immer ein, zwei Stück“, betont Serratore.