Marienborn jubelt nach Huth-Hammer

Das war ein Befreiungsschlag im doppelten Sinne. Mit der letzten Aktion des Spiels knallte Patrick Huth den Ball aus über 20 Metern von halblinks rechts oben in den Winkel (90.+3). 1:0 für die TuS Marienborn gegen die TuS Hohenecken. Mit dem erst zweiten Sieg der Saison hält die TuS zum Hinrundenende Anschluss an die Nichtabstiegszone.
„Ich wollte unbedingt zumindest einmal aufs Tor schießen“, erzählt Huth, der wegen einer Erkältung erst gar nicht spielen wollte, dann zumindest für zehn Minuten grünes Licht gab. Und sich den Ball an der Mittellinie abholte. Doppelpass mit Ilhan Fakovic, und rein ins Glück. „Als er vom Fuß ging, wusste ich schon: Der wird gefährlich“, strahlt der 30-Jährige, „danach war nur noch Tumult. Alle schweren Spieler sind auf mich drauf gesprungen.“
Kurz zuvor hatte Alex Tuttobene den Matchball für die Gäste auf dem Fuß, chippte den Ball aber an Keeper und Kasten vorbei. „Die zweite Halbzeit ging ganz klar an uns“, sagt Trainer Ali Cakici, „wir machen komplett auf. Nach der Szene habe ich mich schon mit dem Punkt angefreundet. Aber eigentlich wäre alles andere als ein Sieg fatal gewesen.“
"Irgendwann musste es ja mal kippen"
Nach ausgeglichener, lebhafter erster Halbzeit mit Marienborner Feldvorteilen wurden die Platzherren immer dominanter. In der Schlussphase köpfte Marc Beck aus einem Meter den Keeper an, Alexander Markiefka und Luka Baljak scheiterten frei vor der Hütte. „Wir haben wirklich Druck gemacht, hopp oder topp gespielt“, resümiert Cakici. „Dann kam ein Deja-vu zum nächsten. Irgendwann musste es ja mal kippen.“
Huth ist seit einigen Wochen wieder im Training, soweit es seine Selbstständigkeit mit Reinigungsfirma und Hausmeisterservice sowie die beiden Kinder zulassen. Nach seinem Hammer-Tor eilte Cotrainer Timm Belz noch vor dem Abpfiff jubelnd aufs Feld, während Tuttobene wutentbrannt ein Hütchen malträtierte. „Das ist einfach ein gutes Gefühl nach all den harten Wochen“, strahlt der Siegtorschütze.
TuS Marienborn: Bienefeld – Hornetz, Hofmann, Beck, Klüber – Schwab (76. I. Fakovic) – Laissar (84. Beydoun), Kersthold (68. Melament), Serratore, Baljak – Markiefka (80. Huth).