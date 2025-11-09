Große Freude herrschte über den Dreier bei der TuS. – Foto: Michael Wolff (Archiv)

Marienborn jubelt nach Huth-Hammer 1:0-Sieg gegen Hohenecken mit der letzten Aktion des Spiels

Das war ein Befreiungsschlag im doppelten Sinne. Mit der letzten Aktion des Spiels knallte Patrick Huth den Ball aus über 20 Metern von halblinks rechts oben in den Winkel (90.+3). 1:0 für die TuS Marienborn gegen die TuS Hohenecken. Mit dem erst zweiten Sieg der Saison hält die TuS zum Hinrundenende Anschluss an die Nichtabstiegszone.

„Ich wollte unbedingt zumindest einmal aufs Tor schießen“, erzählt Huth, der wegen einer Erkältung erst gar nicht spielen wollte, dann zumindest für zehn Minuten grünes Licht gab. Und sich den Ball an der Mittellinie abholte. Doppelpass mit Ilhan Fakovic, und rein ins Glück. „Als er vom Fuß ging, wusste ich schon: Der wird gefährlich“, strahlt der 30-Jährige, „danach war nur noch Tumult. Alle schweren Spieler sind auf mich drauf gesprungen.“

Kurz zuvor hatte Alex Tuttobene den Matchball für die Gäste auf dem Fuß, chippte den Ball aber an Keeper und Kasten vorbei. „Die zweite Halbzeit ging ganz klar an uns“, sagt Trainer Ali Cakici, „wir machen komplett auf. Nach der Szene habe ich mich schon mit dem Punkt angefreundet. Aber eigentlich wäre alles andere als ein Sieg fatal gewesen.“ "Irgendwann musste es ja mal kippen"