Marienborn feiert den Klassenerhalt, Basara befürchtet ihn 0:0 mit klarem Gewinner und Verlierer +++ Streit um Pavillons von Torben Schröder · Heute, 20:13 Uhr · 0 Leser

Wer gern Zweikämpfen zuschaut, kam beim Derby auf seine Kosten. – Foto: Guido Ritz

Der Jubel im mit vielen Marienbornern gefüllten Bereich der 220 Zuschauer hatte schon etwas von Klassenerhalt. Präsident Dietmar Hofmann und die anderen treuen TuSler hatten auch die passenden Gesichtsausdrücke dazu parat. 0:0 beim FC Basara Mainz, das könnte schon am morgigen Sonntag einen rechnerisch klar gemachten Verbandsliga-Verbleib bedeuten. Der droht nun auch den „Diamanten“, allerdings unfreiwillig – sofern der Konkurrent um Rang zwei, Jahn Zeiskam, nicht noch patzt.

Es war viel zu wenig von den Mainzer Japanern, in Sachen Intensität, Spieltempo, Präzision. Das zehnte Spiel ohne Niederlage am Stück, schon wieder ein Zu-Null – aber auch das zweite Remis seit der 4:0-Gala gegen Zeiskam. Die Mannschaft wirkt aktuell nicht spritzig, nicht frisch. Ob die Gründe im Mentalen oder im Körperlichen liegen, das fragt sich auch Gianni Auletta. „An der Kraft hat es nicht gelegen“, sagt der Toptorjäger, „aber wir könnten viel mehr rausholen, mehr Mut, Kreativität, Genauigkeit, Torschüsse.“ Der letzte Wille habe gefehlt. Die TuS stand im tiefen Block und lauerte, wohl wissend, dass die Platzherren irgendwann aufdrehen müssten. Luis Kerstholds Lattenkopfball (21.) und Aulettas Kopfball aus drei Metern über das Tor (34.) waren die Highlights. Das klarste Ding in Durchgang zwei hatte Makoto Saeki, allein auf Faik Baka zulaufend (53.). Da lagen die Marienborner Jonas Hofmann und Felix Schwab, der mit bandagiertem Kopf vom Krankenwagen abgeholt wurde, nach einem Zusammenprall am Boden. Und sonst? Als der Druck der Mainzer Japaner zunahm, blockte die TuS im Verbund alles weg – nur einmal nicht, da stand Shelby Printemps seinem Teamkollegen Torben Seib im Weg (90.+8).