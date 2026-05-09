Marienborn feiert den Klassenerhalt, Basara befürchtet ihn

Der Jubel im mit vielen Marienbornern gefüllten Bereich der 220 Zuschauer hatte schon etwas von Klassenerhalt. Präsident Dietmar Hofmann und die anderen treuen TuSler hatten auch die passenden Gesichtsausdrücke dazu parat. 0:0 beim FC Basara Mainz, das könnte schon am morgigen Sonntag einen rechnerisch klar gemachten Verbandsliga-Verbleib bedeuten. Der droht nun auch den „Diamanten“, allerdings unfreiwillig – sofern der Konkurrent um Rang zwei, Jahn Zeiskam, nicht noch patzt.
Es war viel zu wenig von den Mainzer Japanern, in Sachen Intensität, Spieltempo, Präzision. Das zehnte Spiel ohne Niederlage am Stück, schon wieder ein Zu-Null – aber auch das zweite Remis seit der 4:0-Gala gegen Zeiskam. Die Mannschaft wirkt aktuell nicht spritzig, nicht frisch. Ob die Gründe im Mentalen oder im Körperlichen liegen, das fragt sich auch Gianni Auletta. „An der Kraft hat es nicht gelegen“, sagt der Toptorjäger, „aber wir könnten viel mehr rausholen, mehr Mut, Kreativität, Genauigkeit, Torschüsse.“ Der letzte Wille habe gefehlt.
Die TuS stand im tiefen Block und lauerte, wohl wissend, dass die Platzherren irgendwann aufdrehen müssten. Luis Kerstholds Lattenkopfball (21.) und Aulettas Kopfball aus drei Metern über das Tor (34.) waren die Highlights. Das klarste Ding in Durchgang zwei hatte Makoto Saeki, allein auf Faik Baka zulaufend (53.). Da lagen die Marienborner Jonas Hofmann und Felix Schwab, der mit bandagiertem Kopf vom Krankenwagen abgeholt wurde, nach einem Zusammenprall am Boden. Und sonst? Als der Druck der Mainzer Japaner zunahm, blockte die TuS im Verbund alles weg – nur einmal nicht, da stand Shelby Printemps seinem Teamkollegen Torben Seib im Weg (90.+8).
"Hat Spaß gemacht zu verteidigen"
„Jeder ist für den anderen gelaufen“, sagt Jonas Hofmann, „es hat uns heute Spaß gemacht zu verteidigen. Ein Lokalderby will man immer für sich entscheiden.“ Zudem habe Ali Cakici seine Elf richtig heiß gemacht. Vor dem Spiel beschwerte sich der TuS-Trainer recht vehement, dass zwar Basara sich einen Pavillon zum Sonnenschutz neben die Bank gestellt hatte, nicht aber den Gästen. Unprofessionell nannte Cakici das, unter anderem. Seine taktische Devise: „Wir mussten Unfug machen hier.“
Also lief Antonio Serratore, der sich für den Halbmarathon am Folgetag schonen wollte, eine Halbzeit lang als Mittelstürmer auf. Cakicis Credo, passend zu den Ballbesitzanteilen: „Wir brauchen unseren besten Verteidiger vorne.“ Donnerstag machte der Trainer seinem Führungsspieler den Vorschlag, und der fand Gefallen an der Idee. „Ich glaube, dass wir morgen mathematisch durch sind“, sagt Serratore, „dann können wir zwei Wochen Spaß haben.“ Beginnend mit dem Derby gegen Bretzenheim. „Da haben wir aus der Hinrunde noch etwas gut zu machen.“
Gemischte Gefühle vor Cakici-Abschied
Es wird Cakicis letztes TuS-Heimspiel sein. „Wir haben Donnerstag und Freitag schon viele Geschichten erzählt. So langsam beginnt man es zu realisieren“, blickt Serratore dem Ende der Ära entgegen. „Wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Das wird mir schon schwer fallen, hier ohne ihn“, sagt Jonas Hofmann. Umso wichtiger ist den Marienbornern ein rauschender Abschied.
FC Basara Mainz: Pohlenz – Seib, Dillitz, Wakeshima – Oshima (90.+1 Neal), Utsugi (90.+1 Marzi), Papela (71. Kimura), Sakatsume (46. Ishida) – Auletta, Saeki (77. Printemps), Okamoto.
TuS Marienborn: Baka – Hornetz, Hofmann, Beck, Breier – Schwab (71. Laissar), Trapp, Zeghli (54. Melament) – Kersthold (32. I. Fakovic), Serratore (46. Schwiderski), Baljak.