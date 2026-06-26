Mariaposching macht Michael Huber zum Spielertrainer

Von links nach rechts: Vorstand Charly Waninger, Trainer Michael Huber, Co-Trainer Manuel Nadler, 2. Vorstand & Mitglied der sportlichen Leitung Gerhard Waninger – Foto: Verein

Personelle Veränderungen gibt es in diesem Sommer von der SpVgg Mariaposching zu vermelden. Der Verein vom Donaubogen trennte sich in der Sommerpause von Tobias Fuchs , der die Poschinger vor sechs Jahren nach dem bitteren Gang von der Bezirksliga in die A-Klasse übernahm und wieder in die Erfolgsspur zurückführte. Der erfahrene Innenverteidiger schloss sich zur neuen Saison der SG Neukirchen/Elisabethszell an, um dort als spielender Co-Trainer zu fungieren. Als Nachfolger konnte der Klub Michael Huber gewinnen.

"Wir haben Tobi sehr viel zu verdanken. Er hat damals in der schwersten Zeit unseres Vereins das sportliche Zepter übernommen und einen maßgeblichen Anteil daran, dass wir die Mannschaft in den letzten Jahren mit vielen Eigengewächsen neu aufbauen konnten. Sportlicher Höhepunkt war zweifelsfrei der Kreisklassenaufstieg im Jahr 2024, mit dem wir uns alle für die harte Arbeit belohnen konnten. Im Laufe der Saison kam dann jedoch von beiden Seiten der Wunsch nach einer sportlichen Veränderung, weshalb wir uns diesen Sommer von Tobi als Trainer verabschieden. Wir bedanken uns ausdrücklich bei ihm für die vergangenen sechs Jahre und werden auch freundschaftlich mit ihm in Verbindung bleiben, denn ohne Tobi würde es unsere beiden Herrenmannschaften in dieser Form vermutlich nicht mehr geben“, erklärt die sportliche Leitung um Manfred Rauschendorfer und Gerhard Waninger.

Der neue Chefanweiser der Poschinger ist allerdings kein Unbekannter. Gemeinsam mit dem gebürtigen Poschinger Manuel Nadler wird der ehemalige Bezirksligakicker Michael Huber das Kommando übernehmen. "Wir haben uns bereits im Herbst der vergangenen Saison mit Tobi darüber verständigt, dass wir uns auf der Trainerposition neu aufstellen wollen. Bei der Suche stellte sich relativ schnell heraus, das Mich unser absoluter Wunschkandidat ist – als spiel- und kopfballstarker Innenverteidiger kann er das Spiel von hinten heraus sicher aufbauen und kann durch seine langjährige Erfahrung als höherklassiger Kicker unseren zahlreichen jungen Spielern neue Impulse geben. Außerdem passt er menschlich perfekt in unseren Haufen, weshalb wir sehr froh sind, dass sich Michael für uns entschieden hat", verriet die sportliche Leitung. Huber konnte seine neue Mannschaft bereits näher kennenlernen, da er in der Rückrunde der vergangenen Saison den Poschingern schon als Spieler zur Verfügung stand.





Die sportliche Marschrichtung für die kommende Saison ist dabei klar. "Nach dem bitteren Abstieg aus der Kreisklasse in der vorletzten Saison haben wir uns letztes Jahr sportlich wieder gefangen und als Dritter nur knapp den Aufstiegsrelegationsplatz verpasst. Mit dem neuen Trainerduo erhoffen wir uns die notwendigen Impulse, um spielerisch die nächsten Schritte zu machen und wieder um den Aufstieg mitzuspielen.“ Dabei helfen sollen mit Tim Rauschendorfer, Moritz Schedlbauer und Manuel Stoiber drei Eigengewächse, die von der JFG Donau-Wald in den Herrenbereich wechseln und die bisherigen Stammakteure herausfordernsollen. Außerdem wechselt mit Alaa Batta ein erfahrener Innenverteidiger von der Zweitvertretung der SpVgg Grün-Weiß Deggendorf zur Spvgg Mariaposching, der ebenfalls eine führende Rolle in der Mannschaft einnehmen soll. Ob die Mannschaft noch mit weiteren Jungs verstärkt werden kann und wo die Reise für die „Poschinger“ in dieser Saison hingeht, wird sich in nächster Zeit herausstellen.