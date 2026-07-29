Mariadorf greift an: „Der Verein gehört in die Top 5“ Herzog und Feilhaber sehen Qualität und Konkurrenzkampf als Schlüssel. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Malte Wüst

Nach einer soliden Premierensaison als Trainerduo blickt Alemannia Mariadorf ambitioniert auf die neue Spielzeit. Ein größerer Kader, namhafte Neuzugänge und klare Ziele sollen den Verein dauerhaft in der Spitzengruppe der Bezirksliga etablieren.

Die Vorbereitung auf die Saison 2026/27 läuft bei Alemannia Mariadorf bereits seit dem 7. Juli. Trainer Marcel Herzog und Co-Trainer Timo Feilhaber legten in den ersten zweieinhalb Wochen den Schwerpunkt auf die körperlichen Grundlagen. „Die ersten zweieinhalb Wochen haben wir Wert auf die Grundlagen gelegt, sei es im Ausdauer- sowie im Kraftbereich. Danach haben die Jungs eine wohlverdiente Pause von ein paar Tagen mit individuellen Läufen. Ab dem 31.07. beginnt Phase zwei der Vorbereitung mit dem Schwerpunkt Technik und Taktik sowie direkt dem Dachser Cup auf unserer Anlage.“ Mit der vergangenen Saison zeigt sich das Trainerduo insgesamt zufrieden. Nach einer Winterpause mit zahlreichen personellen Veränderungen habe die Mannschaft eine starke Rückrunde gespielt. „Aufgrund der Tatsache, dass wir als ‚Wundertüte‘ gesehen wurden, würde ich die Rückrunde mit einer quasi komplett neuen Mannschaft als sehr gut einordnen. Wir hätten aber hier und da noch den ein oder anderen Punkt mehr einfahren können und haben definitiv viel zu viele Gegentore bekommen.“

Für die neue Spielzeit soll die Entwicklung konsequent fortgesetzt werden. Herzog und Feilhaber sehen vor allem den größeren Konkurrenzkampf innerhalb des Kaders als Chance. „Ab jetzt wird der Zeiger für alle auf null gesetzt. Wir haben einen größeren Kader und auch an Qualität noch einmal dazugewonnen, sodass sich die Jungs jetzt gegenseitig ein bisschen hochpushen, um noch ein paar Prozent mehr herauszuholen als in der Vorsaison.“ Auch mit der Transferperiode zeigt sich das Trainerteam zufrieden. „Die Transferperiode verlief durchaus positiv. Ich denke, mit den Neuzugängen, die wir dann wirklich bekommen haben – womit vielleicht auch keiner gerechnet hat –, kann man ein deutliches Zeichen setzen, wo es mit dem Club hingehen soll. Wichtig ist jedoch auch, dass wir jetzt die Basis im Kader haben, die wir im Winter nicht vorgefunden haben.“ Die Verstärkungen sollen den internen Konkurrenzkampf erhöhen und die Qualität des Teams weiter anheben.