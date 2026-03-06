Mariadorf gewinnt XXL-Derby über 106 Minuten

Mariadorfs Nabil Irdi (gelbes Trikot) versucht an den Ball zu kommen. – Foto: Dagmar Meyer-Roeger

In der Fußball-Bezirksliga schlägt Alemannia Mariadorf den Lokalrivalen Concordia Oidtweiler mit 3:2. Rekordverdächtige Nachspielzeit, Rote Karte und kochende Emotionen.

Eine Rekordnachspielzeit von 14 Minuten, Rudelbildung, Platzverweis und am Ende tanzende und singende Derbysieger im Schein des Flutlichts – das Lokalduell zwischen Alemannia Mariadorf und Concordia Oidtweiler in der Fußball-Bezirksliga vier erfüllte alle Erwartungen. Am Ende brachten die Hausherren in einer chaotischen Schlussphase einen 3:2-Erfolg über die Zeit.

Mariadorf brutal effizient

Im Duell der bis dato punktgleichen Tabellennachbarn gehörte der Start den Gästen aus dem Baesweiler Süden. Zwei Schüsse rauschten auf das Tor Marko Kirschall. Einer strich knapp am langen Eck vorbei, einer landete in den Armen des Alemannia-Keepers. Dann demonstrierte Mariadorf, was Effizienz bedeutet. Erste Chance, 1:0: Nabil Irdi lauerte an der Abseitslinie und wurde perfekt bedient, clever legte er die Kugel an Moritz Bürger im Oidtweiler Tor vorbei zur Führung (24.). Zweite Chance, 2:0: Einen Kopfball von Nico Dautzenberg fischte Bürger aus dem Eck, Ertugrul Kabadayi stand goldrichtig und staubte ab (39.).

Es lief schon die Nachspielzeit der ersten Hälfte, da bot sich den Concorden eine Dreifachchance binnen 60 Sekunden. Erst zeigte Kirschall einen überragenden Reflex, dann wurde der Nachschuss geblockt, der Kopfball nach der anschließenden Ecke ging knapp neben das Tor. Nach etwas mehr als 47 Minuten – Durchgang zwei sollte das locker toppen – ging es mit einer etwas schmeichelhaften Mariadorfer Führung in die Pause.

Es lief schon die 66. Minute, als Kirschall einen Kopfball sensationell aus dem rechten oberen Eck fischte, Oidtweiler vertändelte auch noch die Möglichkeit zum Nachschuss. „Wir haben einen überragenden Torwart“, lobte Alemannia-Coach Marcel Herzog am Ende des Abends. Wie der zu bezwingen ist, zeigte Andre Hochmuth in der 77. Minute: Gute Ballannahme, trockener Dropkick flach neben den Pfosten, Oidtweiler war wieder drin in der Partie.

Weil die Concordia auf den Ausgleich drückte, ergaben sich natürlich Räume. Die nutzte Mariadorf in der 87. Minute bei einem Konter über rechts, Pascal Willems musste die Kugel aus kurzer Distanz nur noch über die Linie drücken. Das war es aber noch lange nicht. Lazar Savic machte auf der rechten Seite einen starken Lauf in die Tiefe und fand mit seiner scharfen Hereingabe Hochmuth, der auf 2:3 stellte (89.).

Auf der Oidtweiler Bank hatte man die Spielverzögerungen sekundengenau mitgestoppt, und auch der Schiedsrichter sah Anlass für reichlich Nachschlag. Es wurde hitzig, nach Gelb für einen Spieler auf der Oidtweiler Bank verpasste Hochmuth das 3:3 per Kopf um Zentimeter. Dann stieg ein Mariadorfer rüde ein, was ungeahndet blieb. In der Folge ließ sich Manuel Lüttgens zu einer Tätlichkeit hinreißen und sah die Rote Karte (90.+7). Das war längst nicht alles. In der 100. Minute landete ein Kopfball der Concordia am Pfosten, nach exakt 59 Minuten war die Halbzeit und das Spiel dann beendet.

Schalge vermisst die Konsequenz

„Das war ein spannendes und hochintensives Spiel. Sicher mit dem besseren Anfang für Oidtweiler, aber wir haben uns reingekämpft. Man muss unsere Situation sehen, wir haben im Winter 15 neue Spieler bekommen. Ich bin sehr stolz auf die Jungs, das ist das Fazit für heute“, lobte Alemannia-Trainer Herzog. „Wir müssen vor dem Tor viel konsequenter sein. In den ersten 25 Minuten waren wir klar dominant, dann macht Mariadorf aus dem Nichts das Tor, wir haben vor der Pause wieder Riesendinger. Wir müssen uns nicht über den Schiedsrichter aufregen, das haben wir uns schon selber zuzuschreiben“, analysierte Oidtweilers Coach Sven Schalge das XXL-Derby.

Erkelenz gewinnt Derby gegen Kuckum

Im zweiten Spiel des Abends gewann der SC Erkelenz das Heinsberger Derby mit 2:0 bei Niersquelle Kuckum und machte sich damit etwas Luft im Tabellenkeller. Malte Lütteke (29.) setzte einen Kopfball ins Tor und Marcel Nickels (44.) traf aus linker Position nach einer Unaufmerksamkeit der Gastgeber für den Absteiger.

Beide Teams starteten – wohl auch der Tabellensituation geschuldet – abwartend ins Spiel. Kuckum hatte in der ersten Halbzeit mehr Spielanteile, kam aber selten gefährlich vors Erkelenzer Tor. Die Gäste wiederum agierten deutlich effizienter als in den Spielen zuvor. Die Führung war angesichts der Chancen zum Seitenwechsel durchaus gerecht.

Nach der Pause wurde das Spiel intensiver und hitziger, der Rote Faden ging beiden Teams verloren und es gab neben mehr Standardsituationen auch mehr Vorstöße nach vorne. Kuckum machte auch nach der roten Karte gegen einen Feldspieler und den Trainer in der 77. Minute weiter Druck, zwingend wurde es aber selten und so nahm Erkelenz die drei Punkte mit aus dem Derby. Kuckum bleibt durch die Niederlage mit 13 Punkten auf dem ersten Abstiegsplatz, der SC 09 hat nun wieder Anschluss ans Mittelfeld.

