Maria Olsen verstärkt den Angriff der SGS Essen

Verstärkung für die SGS Essen. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

Die 25-jährige Angreiferin absolvierte in der bisherigen Saison neun Ligaspiele für die Austria, in denen ihr sechs Treffer und zwei Vorlagen gelangen. Auch in der Champions League Qualifikation und im Europa Cup kam Olsen bereits zum Einsatz.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Maria eine Verstärkung für die Offensive verpflichten konnten“, meint Geschäftsführer Florian Zeutschler. „Sie hat in der österreichischen Bundesliga bereits ihre Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt und wir sind davon überzeugt, dass sie unsere Offensive beleben und verstärken wird.“

Ihre Karriere begann die in Oksbøl geborene Dänin in der heimischen Liga für Varde und Kolding, bevor sie sich am US Collage den Kentucky Wildcats anschloss. Nach ihrer Zeit in den vereinigten Staaten ging es zurück nach Dänemark, genauer gesagt nach Aarhus, von wo aus sie im Jahr 2022 den Sprung nach Österreich wagte. Nach Stationen beim SCR Altach und zuletzt Austria Wien, wechselt die Offensivspielerin nun nach Essen.



Bis vor wenigen Tagen befand sich Olsen noch in der Türkei im Trainingslager der Wienerinnen. Nun könnte sie bereits am Samstag im ersten Heimspiel des neuen Jahres gegen Union Berlin ihre Premiere in lila-weiß feiern.



"Die letzten Tage waren etwas stressig, weil alles wahnsinnig schnell ging, aber jetzt bin ich glücklich, hier zu sein“, sagt der Essener Neuzugang. „Ich hoffe, dass ich dem Team helfen kann, seine Ziele zu erreichen und freue mich darauf, die Fans bereits am Samstag im Stadion an der Hafenstraße kennenzulernen!"

Und auch Cheftrainerin Heleen Jaques freut sich über den Neuzugang für die Offensive. „Ich bin sehr froh, Maria im Team zu haben. Sie ist beidfüßig und hat einen ausgezeichneten Torriecher. Ich bin mir sicher, dass sie uns helfen wird, unser gemeinsames Ziel zu erreichen.“

