Marhorst nutzt Fehler eiskalt – Brüggemann sieht klassisches 0:0-Spiel

„Für mich war das gestern eigentlich aus Trainersicht ein klassisches 0:0-Spiel“, resümierte TSV-Trainer Manuel Brüggemann. „Wenig Torchancen, sehr viel Gebolze. Der Ball war eigentlich fast nur in der Luft.“ Das Spiel war über weite Strecken ausgeglichen – bis individuelle Fehler den Gästen in die Karten spielten: „Das 1:0 und 2:0 sind klare Torwartfehler“, so Brüggemann. „Das 3:0 fällt dann in der 96. Minute nach einem Konter, den man sich nicht einfängt, wenn es bis dahin noch 0:0 steht.“

Lobende Worte fand der Holzhausen-Coach für den Gegner, der in der Tabelle nach dem Sieg nun auf Schlagdistanz zu Nordwohlde und Holzhausen liegt: „Am Ende wollte Marhorst es einfach mehr. Die hatten viel mehr Stimmung auf dem Platz, waren in den Zweikämpfen bissiger und haben es letztlich erzwungen.“ Dass die Offensive seines Teams kaum zur Geltung kam, lag für Brüggemann auch an der stabilen Fünferkette der Gäste: „Die stehen wirklich gut. Das zeigt auch die Gegentor-Statistik der gesamten Saison.“