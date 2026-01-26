Marek Hinrichs verlängert beim TuS Pewsum

Der TuS Pewsum kann auch über die laufende Spielzeit hinaus auf einen seiner prägenden Offensivakteure bauen: Marek Hinrichs wird in der Saison 2026/27 weiterhin das Trikot des Vereins tragen. Damit setzt der Klub ein wichtiges Zeichen in der Kaderplanung und sichert sich frühzeitig die Dienste eines zentralen Spielers für das Offensivspiel.

Hinrichs nimmt beim TuS Pewsum eine Schlüsselrolle ein. Mit seinen ausgeprägten fußballerischen Fähigkeiten und seiner hohen Spielintelligenz agiert er als Spielmacher und gibt der Offensive Struktur. Sein Spiel zeichnet sich durch Variabilität, Tempo und Kreativität aus, wodurch er immer wieder entscheidende Impulse setzen kann und das Angriffsspiel der Mannschaft maßgeblich prägt.

Auch statistisch unterstreicht Hinrichs seinen Stellenwert: Mit 13 Torbeteiligungen in 15 Einsätzen zählt er in der laufenden Saison zu den erfolgreichsten Offensivspielern des TuS Pewsum. Diese Bilanz spiegelt seine Konstanz ebenso wider wie seinen Einfluss auf den sportlichen Erfolg der Mannschaft.