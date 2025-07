Mareike Ludwig: "Man merkt, dass die Begeisterung steigt" Die Frauen-Fußball-EM erfuhr viel Beachtung. Doch was bleibt vom Hype? Mareike Ludwig ist Trainerin, Spielerin und beim Südbadischen Fußballverband.

BZ: Frau Ludwig, am Sonntag ging die Frauen-EM zu Ende. Was hat Sie am meisten beeindruckt?