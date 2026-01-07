Mare e Monti Cup mit Bundesliga- und Oberliga-Flair

Der Mare e Monti Cup geht in seine zweite Runde. Am Samstag, 24. Januar 2026, wird Reutlingen erneut zum Treffpunkt ambitionierter Fußballteams. Mit Oberligisten, einem Verbandsliga-Spitzenreiter und dem Nachwuchs eines Bundesligisten verspricht das Turnier sportliche Qualität, Spannung und große Emotionen – und dient allen Beteiligten als wichtige Standortbestimmung vor der Rückrunde.

Ein Teilnehmerfeld mit sportlicher Tiefe Vier Mannschaften aus unterschiedlichen Leistungsbereichen sorgen für ein reizvolles sportliches Gesamtbild. Gastgeber Young Boys Reutlingen gehen als Verbandsliga-Spitzenreiter an den Start und trifft auf starke Konkurrenz. Mit dem FC 08 Villingen und dem FSV 08 Bietigheim-Bissingen sind zwei Oberligisten vertreten, die für körperbetonten, strukturierten Fußball stehen. Hinzu kommt die U19 des VfB Stuttgart, die als Nachwuchsteam eines Bundesligisten für Tempo, Technik und Ausbildungsqualität steht. Diese Mischung verspricht intensive und lehrreiche Begegnungen.

Ein Turnier mit Anspruch und klarer Idee Die Young Boys Reutlingen veranstalten am Samstag, 24. Januar 2026, die zweite Auflage des Mare e Monti Cups. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr setzt der Klub erneut auf ein kompaktes, hochwertig besetztes Vorbereitungsturnier. Ziel ist es, den teilnehmenden Mannschaften eine anspruchsvolle Plattform zu bieten, um sich unter Wettkampfbedingungen auf die Rückrunde einzustimmen. Der Mare e Monti Cup hat sich damit bereits nach kurzer Zeit als fester Bestandteil der Wintervorbereitung etabliert.

Kompakter Spielplan mit klarer Dramaturgie

Der Turniertag ist straff organisiert und folgt einem klassischen K.-o.-Modus. Gespielt wird jeweils über 60 Minuten. Den Auftakt bildet um 11 Uhr das erste Halbfinale zwischen der U19 des VfB Stuttgart und dem FC 08 Villingen. Um 12:30 Uhr folgt das zweite Halbfinale, in dem die Young Boys Reutlingen auf den FSV 08 Bietigheim-Bissingen treffen. Um 14 Uhr steht das Spiel um Platz drei auf dem Programm, bevor um 15:15 Uhr das Finale den sportlichen Höhepunkt des Tages bildet.

Intensive Vorbereitung statt langer Testphase

Die verkürzte Spielzeit verlangt von allen Teams hohe Konzentration und unmittelbare Präsenz. Fehler lassen sich kaum korrigieren, Spielkontrolle muss früh hergestellt werden. Genau darin liegt der besondere Reiz dieses Turniers. Für Trainer und Spieler ist der Mare e Monti Cup eine wertvolle Standortbestimmung, bei der Abläufe, Belastung und Wettkampfhärte unter realistischen Bedingungen überprüft werden können. Der sportliche Anspruch steht dabei klar im Vordergrund.

Offene Türen für Zuschauer und Fußballfreunde

Der Mare e Monti Cup versteht sich auch als Einladung an die Öffentlichkeit. Zuschauer sind herzlich willkommen, der Eintritt beträgt fünf Euro. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, sodass der Turniertag auch abseits des Spielfelds einen angenehmen Rahmen bietet. Der Mare e Monti Cup verbindet sportliche Qualität mit Nähe zum Publikum und macht Reutlingen an diesem Januartag zum Schauplatz intensiver Vorbereitung, ehrgeiziger Duelle und spürbarer Vorfreude auf die Rückrunde.