Marcus Müller trifft endlich an der Bremer Brücke

Es war ein Moment, der mehr als nur einen Torerfolg markierte: Mit seinem Treffer zum 2:0 gegen Viktoria Köln hat Marcus Müller nicht nur erstmals vor heimischem Publikum genetzt – er hat auch ein Kapitel abgeschlossen, das in Osnabrück längst emotional aufgeladen war. 692 torlose Heimminuten lang hatte der 22-Jährige auf diesen Moment gewartet. Dass der Knoten nun geplatzt ist, steht sinnbildlich für die Entwicklung eines Spielers, der sich in schwieriger Lage zum Fixpunkt im Offensivspiel der Lila-Weißen entwickelt hat.

Müllers Treffer war ein typischer Stürmertreffer – keine Einzelaktion mit Glanz, sondern das Ergebnis kollektiven Pressings, gutem Stellungsspiel und effizienter Chancenverwertung. Lars Kehl, erneut als Balljäger und Vorlagengeber auffällig, leitete mit seinem konsequenten Nachsetzen den Ballgewinn ein und setzte Müller mustergültig ein – Vorlage Nummer neun für Kehl, Saisontor Nummer drei für Müller.

Dass Müller diesen Moment mit kühlem Kopf abschloss und gleichzeitig sichtbar emotional reagierte, spricht für die Reife, die er trotz Rückschlägen in dieser Saison entwickelt hat. Zwei vermeintliche Treffer wurden ihm in Heimspielen zuvor aberkannt – gegen Mannheim und Sandhausen hatte er bereits gejubelt, nur um wenig später enttäuscht zurückzubleiben. Dieser Frust entlud sich am Freitag nicht in Trotz, sondern in Freude und Dankbarkeit – getragen von einer stimmungsvollen Ostkurve.