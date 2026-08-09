Marcus Lasonczyk trifft spät

Dem neuformierten Wiepenkathener Team gelang zum Saisonauftakt ein glückliches 3:2 gegen den SV Ottensen. Marcus Lasonczyks Schuss kurz vor dem Ende, begünstigt durch einen Torwartfehler, ließ die Hausherren jubeln.
In einer ausgeglichenen Partie ging der TSV im Anschluss an einen Eckball glücklich in Führung. "Wir führten die Ecke kurz und schnell aus, Ottensen war noch nicht richtig sortiert. Tom Fiege sprang an der Flanke vorbei und Sami Tas bekam den Ball gegen das Knie. Von dort flog die Kugel ins Tor", gibt Wiepenkathens neuer Coach, Fabian Lang, zu. Nicht viel besser stellten sich seine Defensivspieler an. Bei einem langen Ball waren sich Bassam Alissah und Schlussmann Pascal Lobin nicht ganz einig, sodass Paul Wellinski das 1:1 erzielen konnte. Die Begegnung, die geprägt war von vielen Fouls und einigen Rudelbildungen, verlief weitgehend sehr zerfahren. Dennoch ging der TSV kurz vor dem Ende erneut in Führung. Routinier Marcus Lasonczyk bediente Abdinasir Bade, der den besser postierten Mohamed Salah anspielte.
Ottensen gleich erneut aus
Doch die Gäste, die mit schmalem Kader angereist waren, gaben nicht auf und kamen durch Quentin Splettstößer erneut zum Ausgleich. "Einen Konter spielten sie richtig gut. Bei der Entstehung hätte es aber nach einem Foul auch einen Freistoß für uns geben können", so Fabian Lang. Weitere zwei Minuten später war es dann erneut Lasonczyk, der in Erscheinung trat. Seinen Schuss konnte Gästekeeper Jannick Matthies nicht festhalten. Der Ball landete schließlich zum glücklichen 3:2 im Netz. "Ein 2:2 wäre schon in Ordnung gewesen. Aber den Sieg zum Saisonstart nehmen wir gerne mit. Es war kein Leckerbissen. Wir müssen weiter trainieren, haben eine sehr gute Trainingsbeteiligung", freut sagt der Wiepenkathener Coach abschließend. Ottensens Mario Battmer, der einen Tag zuvor seine Hochzeit feierte, sah in der Nachspielzeit nach einer Notbremse Rot.
Schiedsrichter: Max Führer - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Sami Tas (26.), 1:1 Paul Wellinski (55.), 2:1 Mohamed Salah (82.), 2:2 Quentin Splettstößer (88.), 3:2 Marcus Lasonczyk (90.)
Rot: Mario Battmer (98./SV Ottensen/Letzter Mann)