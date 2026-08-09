Marcus Lasonczyk trifft spät

Marcus Lasonczyk war an vielen Offensivaktionen beteiligt und traf zum Sieg. – Foto: Michael Brunsch

Dem neuformierten Wiepenkathener Team gelang zum Saisonauftakt ein glückliches 3:2 gegen den SV Ottensen. Marcus Lasonczyks Schuss kurz vor dem Ende, begünstigt durch einen Torwartfehler, ließ die Hausherren jubeln.

In einer ausgeglichenen Partie ging der TSV im Anschluss an einen Eckball glücklich in Führung. "Wir führten die Ecke kurz und schnell aus, Ottensen war noch nicht richtig sortiert. Tom Fiege sprang an der Flanke vorbei und Sami Tas bekam den Ball gegen das Knie. Von dort flog die Kugel ins Tor", gibt Wiepenkathens neuer Coach, Fabian Lang, zu. Nicht viel besser stellten sich seine Defensivspieler an. Bei einem langen Ball waren sich Bassam Alissah und Schlussmann Pascal Lobin nicht ganz einig, sodass Paul Wellinski das 1:1 erzielen konnte. Die Begegnung, die geprägt war von vielen Fouls und einigen Rudelbildungen, verlief weitgehend sehr zerfahren. Dennoch ging der TSV kurz vor dem Ende erneut in Führung. Routinier Marcus Lasonczyk bediente Abdinasir Bade, der den besser postierten Mohamed Salah anspielte.

Ottensen gleich erneut aus