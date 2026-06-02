Marcus Kunisch wird neuer Co-Trainer bei BW Lohne Vertrauter Weggefährte von Hammad El-Arab verstärkt das Trainerteam der ersten Mannschaft von red · Heute, 09:58 Uhr · 0 Leser

Der TuS Blau Weiss Lohne hat eine weitere Personalentscheidung für die kommende Saison getroffen. Marcus Kunisch wird neuer Co-Trainer der ersten Mannschaft und künftig Cheftrainer Hammad El-Arab an der Seitenlinie unterstützen.

Kunisch und El-Arab verbindet eine langjährige Zusammenarbeit. Bereits beim SV Hansa Friesoythe arbeiteten beide gemeinsam und entwickelten dabei eine ähnliche Vorstellung vom Fußball. Diese gemeinsame Philosophie soll nun auch die Grundlage ihrer Arbeit in Lohne bilden. „Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe bei BW Lohne. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Anfang an sehr positiv. Gemeinsam mit Hammad wollen wir hier etwas entwickeln und die Mannschaft sportlich weiterbringen“, sagt Kunisch auf dem Instagram-Account des Vereins zu seinem Wechsel an die Steinfelder Straße.

Auch El-Arab blickt der Zusammenarbeit mit großer Zuversicht entgegen. „Marcus und ich kennen uns seit vielen Jahren und teilen ähnliche Vorstellungen vom Fußball. Ich bin froh, dass wir diesen Weg jetzt gemeinsam gehen können“, erklärt der neue Cheftrainer. Für den Sportlichen Leiter Luca Scheibel ist die Verpflichtung ein wichtiger Baustein für die künftige Ausrichtung der Mannschaft. „Marcus bringt fachlich und menschlich genau das mit, was wir uns für unser Trainerteam wünschen. Wir sind überzeugt, dass die Zusammenarbeit mit Hammad hervorragend funktionieren wird und Marcus seine Erfahrungen an unser junges Team weitergeben kann“, betont Scheibel.