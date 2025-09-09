Marcus Johnen als Beeck-Vorsitzender zurückgetreten

Marcus Johnen hat sein Amt als erster Vorsitzender des Mittelrheinligisten FC Wegberg-Beeck niedergelegt. Das hat der Verein am Montag verkündet. Der CDU-Politiker, früher Bürgermeister-Kandidat für Wegberg und Grundschullehrer Johnen (46 Jahre) beendet damit nach mehr als vier Jahren seine Arbeit bei Beeck. Diese hatte am 30. Juni 2021 begonnen. „Der Vorstand und die gesamte Vereinsfamilie danken ihm für seine geleistete Arbeit und die konstruktive Zusammenarbeit“, ließt der Verein verlauten.

Johnen selbst kommentierte seinen Rücktritt so: „In den vergangenen Jahren konnte ich viele Entwicklungen im Verein begleiten und mitgestalten. Besonders die Organisation der großen Spiele wie gegen Borussia Mönchengladbach oder Alemannia Aachen vor über 3000 Zuschauerinnen und Zuschauern bleibt mir in guter Erinnerung.“ Die Umstände des Rücktritts beschreibt er nicht genauer: „Jetzt ist für mich der richtige Zeitpunkt gekommen, neue Wege zu gehen. Dem Verein bleibe ich weiterhin verbunden.“

Auch künftig soll er konkrete Aufgaben ausführen. „Werner Tellers hat mich gebeten, bei zukünftigen Hochrisikospielen oder im Falle eines möglichen Aufstiegs in die Regionalliga erneut die Spieltagsorganisation zu übernehmen – dieser Bitte komme ich sehr gerne nach. Diese Aufgaben haben mir in der Vergangenheit viel Freude bereitet“, erklärt Johnen.