Marco Weingart wechselt nicht zur Concordia Oidtweiler

Bereits im Februar hatte Marco Weingart der Concordia seine Zusage gegeben. Damit spielte er eine zentrale Rolle in den Planungen für die Bezirksligasaison 26/27.

Was dann geschah, haben die Verantwortlichen der Concordia in dieser Form bisher noch nicht erlebt. Zufällig erfuhr Oidtweiler Mitte Mai durch Dritte, dass Weingart doch nicht an die Bahnhofstraße wechseln wolle. Auf Anfragen der Concordia hat sich der Spieler zu einem möglichen Scheitern des Wechsels nicht konkret geäußert. Da die Gerüchteküche weiter brodelte, wurde Weingart von Vereinsseite erneut kontaktiert. Auf diese Kontakaufnahme reagierte der Spieler zunächst nicht. Am 4. Juni teilter er schließlich per WhatsApp mit, dass er nicht nach Oidtweiler wechseln werde.