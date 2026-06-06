Marco Weingart wechselt nicht zur Concordia Oidtweiler

Bereits im Februar hatte Marco Weingart der Concordia seine Zusage gegeben. Damit spielte er eine zentrale Rolle in den Planungen für die Bezirksligasaison 26/27.
Was dann geschah, haben die Verantwortlichen der Concordia in dieser Form bisher noch nicht erlebt. Zufällig erfuhr Oidtweiler Mitte Mai durch Dritte, dass Weingart doch nicht an die Bahnhofstraße wechseln wolle. Auf Anfragen der Concordia hat sich der Spieler zu einem möglichen Scheitern des Wechsels nicht konkret geäußert. Da die Gerüchteküche weiter brodelte, wurde Weingart von Vereinsseite erneut kontaktiert. Auf diese Kontakaufnahme reagierte der Spieler zunächst nicht. Am 4. Juni teilter er schließlich per WhatsApp mit, dass er nicht nach Oidtweiler wechseln werde.
Uns als Verein ist wichtig hervorzuheben, dass es auch nach einer Zusage Umstände geben kann, die einen Wechsel verhindern. In Oidtweiler legen wir Wert darauf, solche Situationen fair und respektvoll zu lösen, sodass sich beide Seiten auch anschließend noch mit gutem Gefühl begegnen können.
Die beschriebenen Ereignisse sprechen für sich. Welche Schlüsse daraus über Haltung, Charakter und Verantwortungsbewusstsein des Spielers zu ziehen sind, bleibt den Lesern zur Beurteilung überlassen.
Sportliche Grüße
Concordia Oidtweiler