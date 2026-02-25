Marco Stenzel erklärt vorzeitigen Abschied bei Union Nettetal II Marco Stenzel: Der Trainer der Nettetaler Bezirksliga-Reserve hat aus eigenem Antrieb seinen ursprünglich für den Sommer vorgesehenen Rücktritt verkündet. Zuletzt verlor Nettetal II 0:7 in Meerbusch. Wer der Nachfolger ist. von RP / Heiko van der Velden · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Marco Stenzel (r.) hat beim SC Union Nettetal II aufgehört. – Foto: Udo Hützen www.opaudo.de

Der SC Union Nettetal II und sein Trainer haben sich mit sofortiger Wirkung getrennt – früher als geplant. Die Trennung ist das Ergebnis intensiver Gespräche nach der jüngsten sportlichen Talfahrt – und einer Entscheidung des Trainers selbst. Marco Stenzel, Trainer der Nettetaler Reserve in der Bezirksliga, hatte nach der deutlichen 0:7-Niederlage beim OSV Meerbusch die Konsequenzen gezogen. „Nach der Niederlage habe ich selber gemerkt, dass wir jetzt etwas tun müssen“, sagte er.

Bereits am Freitagabend habe er nach dem Spiel den Sportlichen Leiter Nico Zitzen kontaktiert. Am Montag traf man sich zum Gespräch. „Wir haben uns lange und sehr offen ausgetauscht und sind beide zu dem Schluss gekommen, dass neue Impulse jetzt besser wären“, so Stenzel. Die Entscheidung habe er letztlich selbst getroffen – im Einvernehmen mit dem Verein. „Mir war wichtig, dass ich das selbst in der Hand habe“, fährt Stenzel fort. Die Mannschaft wurde anschließend informiert. „Quick and dirty, damit alle im Thema sind. Jetzt sind es noch 14 Spiele – und jetzt können neue Impulse gesetzt werden“, erklärte der Coach. Der Trainer, der den Verein in der vergangenen Saison noch in die Bezirksliga geführt hatte, sprachoffen über die Hintergründe. Nach dreieinhalb Jahren sei eine gewisse Abnutzungserscheinung nicht ungewöhnlich. „Wenn du lange mit der gleichen Mannschaft arbeitest, merkst du irgendwann, wie Ansprachen aufgenommen werden. Das habe ich am Freitag extrem gemerkt – schon in der Halbzeit. Da wusste ich: So geht es nicht weiter, da muss jetzt was Neues her“, sagt er.

Eigentlich wollte Stenzel den Verein erst zum Saisonende verlassen, das hatte er bereits im Oktober intern angekündigt. Doch die Eindrücke nach der hohen Niederlage in Meerbusch beschleunigten den Schritt. „Auch wenn ich es gerne bis zum Schluss gemacht hätte – die Entscheidung ist nach diesem Spiel gefallen. Sie war im Sinne der Mannschaft, des Vereins und des Klassenerhalts“, erklärte Stenzel. Sfarzetta ist die logische Wahl Die Nachfolge hat mit David Sfarzetta sofort der eigentlich für den Sommer vorgesehene Trainer angetreten. Dass der Wechsel nun vorgezogen wurde, bezeichnete Stenzel als konsequent: „Das ist der einzig logische Weg. Ich habe ihm alles Gute gewünscht und gesagt: Halt die Liga.“ Für sich selbst kündigte Stenzel zunächst Abstand an: „Leicht fällt mir das nicht. Am Sonntag wird das brutal schwer, weil der komplette Ablauf, den ich jahrelang hatte, wegfällt.“ Vorerst wolle er bewusst pausieren und kein Spiel anschauen. „Der David soll jetzt erst mal machen – und die Mannschaft soll nicht das Gefühl haben, dass der alte Trainer noch daneben steht“, betonte Stenzel.