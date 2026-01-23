Marco Stefandl kehrt zum SV Atlas Delmenhorst zurück

Leistungsträger aus früheren Jahren Bereits zwischen August 2020 und Mai 2023 zählte Stefandl in drei Spielzeiten zu den prägenden Akteuren beim SV Atlas. Nach seinem anschließenden Engagement bei der SpVgg Bayreuth folgt nun die Rückkehr nach Delmenhorst. Mit seiner Einsatzfreude, technischen Qualität und Kreativität soll er dem Offensivspiel des Oberligisten neue Impulse verleihen und die Mannschaft im weiteren Saisonverlauf verstärken. Früher Kontakt und schnelle Entscheidung Der Kontakt zwischen Spieler und Verein riss auch nach dem Abschied nicht ab. Wie Sportvorstand Bastian Fuhrken berichtet, ergab sich rund um die Feiertage die Gelegenheit zur Rückkehr. Die Verantwortlichen zögerten nicht lange, als sich diese Option bot.

Fuhrken betont: „Er kennt den Verein, das Umfeld und unsere Fans. Wir wissen genau, welche Qualitäten er mitbringt und dass er uns im Kampf um den Aufstieg sofort weiterhelfen kann.“ Ein besonderer Dank gelte zudem Ehrenpräsident Manni Engelbart, der – wie bereits bei Stefandls erstem Engagement – eine berufliche Perspektive im Autohaus Engelbart ermöglicht. Stefandl: Bauchentscheidung für Delmenhorst In einem Interview auf der vereinseigenen Website schildert Marco Stefandl die Beweggründe für seine Rückkehr. „Es war einfach eine Bauchentscheidung für den SV Atlas und es fühlt sich auch jetzt genau richtig und sehr gut an“, erklärt der Offensivspieler dort. Ausschlaggebend seien vor allem die Gespräche mit den Verantwortlichen und das vertraute Umfeld gewesen.