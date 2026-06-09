Marco Sorge wird Trainer der TuS Dassendorf U23

Die U23 erhält einen neuen Trainer. – Foto: Sascha Drenth

Die TuS Dassendorf U23 geht mit einem neuen Trainerteam in die kommende Saison. Nach dem Aufstieg in die Bezirksliga Hamburg übernimmt Marco Sorge zur Spielzeit 2026/27 die Mannschaft. Er kommt aus der vereinseigenen U19 und kennt damit den Nachwuchsbereich der TuS bestens. Unterstützt wird Sorge künftig von Jörg Dreeßen als Co-Trainer und Said Ismail als Torwarttrainer.

Damit vollzieht die U23 nach einer erfolgreichen Saison auch an der Seitenlinie einen Wechsel. Unter dem bisherigen Trainer Torben Krauel hatte sich die Mannschaft in der vergangenen Spielzeit stark präsentiert und den Sprung in die Bezirksliga geschafft. Nun soll Sorge den nächsten Schritt begleiten und den Aufsteiger in der neuen Liga entwickeln.

Sorge kennt junge Spieler, Entwicklungsprozesse und die Anforderungen innerhalb des Vereins. Für die U23, die nun eine Liga höher gefordert ist, kann diese Verbindung wertvoll werden. Der Aufstieg bringt neue Aufgaben, mehr Qualität beim Gegner und eine höhere Belastung über die Saison. Entsprechend wichtig wird es sein, den Kader weiterzuentwickeln und gleichzeitig Stabilität in die Mannschaft zu bekommen.

Die Entscheidung für Sorge passt zur internen Linie des Vereins. Der neue Cheftrainer war zuletzt in der U19 der TuS tätig und rückt nun in den Herrenbereich auf. Gerade für eine U23 kann dieser Weg sinnvoll sein, weil der Übergang aus dem Nachwuchs- in den Herrenfußball eine zentrale Rolle spielt.

Dreeßen und Ismail komplettieren das Team

An Sorges Seite arbeitet künftig Dreeßen. In Dassendorf ist „Dresche“ kein Unbekannter. Um die Jahrtausendwende war er bereits als Aktiver für die TuS am Ball. Zudem kennen sich Sorge und Dreeßen seit Jahren, beide spielten gemeinsam in der Altliga des SC Wentorf. Diese Verbindung dürfte helfen, schnell klare Abläufe im Trainerteam zu finden.

Komplettiert wird das Trio durch Ismail. Er kümmert sich neben den Torhütern der U17-Oberliga auch um die Keeper der U23. Damit bleibt auch im Torwartbereich eine Verbindung zwischen Nachwuchs und Herrenfußball bestehen.

Aufsteiger vor neuer Aufgabe

Für die TuS Dassendorf U23 beginnt mit der Bezirksliga-Saison ein neues Kapitel. Nach dem Aufstieg geht es darum, die positive Entwicklung zu bestätigen und sich auf höherem Niveau zu behaupten. Das neue Trainerteam bringt dafür unterschiedliche Bausteine mit: Sorge aus der eigenen U19, Dreeßen mit Dassendorfer Vergangenheit und Ismail als Torwarttrainer mit Aufgaben im Nachwuchsbereich.

Gerade in einem Sommer, in dem sich auch die erste Mannschaft der TuS stark neu aufstellt, ist die U23 ein wichtiger Teil des Gesamtbildes. Sie soll Spielern Entwicklungsmöglichkeiten geben, den Übergang in den Herrenbereich erleichtern und in der Bezirksliga konkurrenzfähig auftreten.

Mit dem neuen Trainerteam ist nun klar, wer diesen Weg ab Sommer begleiten wird.

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