Marco Sievers schließt sich dem FSV Rot-Weiß Stegen an

Der 29-Jährige bringt reichlich Erfahrung aus der Landes- sowie Verbandsliga mit und gilt als vielseitig einsetzbarer Spieler. Trainer Artur Fellanxa arbeitete bereits während ihrer gemeinsamen Zeit in Schallstadt mit Sievers zusammen. Fellanxa hatte ihn dort schon trainiert und schätzte damals wie heute seine Zuverlässigkeit, Spielintelligenz und Teamorientierung. „Ich freue mich sehr über diesen Neuzugang, der sportlich wie menschlich perfekt in unser Umfeld passt.“ Sievers verbrachte den Großteil seiner Laufbahn in Wolfenweiler-Schallstadt, wo er über 200 Pflichtspiele absolvierte und in den vergangenen Jahren zu den konstanten Leistungsträgern gehörte. Mit seinem Wechsel nach Stegen sucht er nun eine neue sportliche Herausforderung — in vertrauter Trainerhand.