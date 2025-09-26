Marco Senftleber wird neuer Trainer beim SV Biengen

Der SV Biengen hat seine Trainersuche erfolgreich abgeschlossen. Ab sofort übernimmt Marco Senftleber das Traineramt beim Kreisliga-A-Team. Mit Marco hat der Verein einen Trainer gefunden, der zum Verein und Mannschaft passt – ein echter Fußballer durch und durch.

Als Spieler war er lange eine feste Größe beim FFC, zudem sammelte er bereits Trainer-Erfahrung in Hausen und Bad Krozingen. Durch seine offene Art, sein Fachwissen und seine positive Einstellung konnte er die Verantwortlichen schnell überzeugen.