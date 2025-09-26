Marco Senftleber wird neuer Trainer beim SV Biengen

Der SV Biengen hat einen neuen Trainer verpflichtet.
Der SV Biengen hat seine Trainersuche erfolgreich abgeschlossen. Ab sofort übernimmt Marco Senftleber das Traineramt beim Kreisliga-A-Team. Mit Marco hat der Verein einen Trainer gefunden, der zum Verein und Mannschaft passt – ein echter Fußballer durch und durch.
Als Spieler war er lange eine feste Größe beim FFC, zudem sammelte er bereits Trainer-Erfahrung in Hausen und Bad Krozingen. Durch seine offene Art, sein Fachwissen und seine positive Einstellung konnte er die Verantwortlichen schnell überzeugen.
Der SV Biengen freut sich auf die Zusammenarbeit und wünscht Marco einen erfolgreichen Start sowie eine erfolgreiche Zukunft mit der Mannschaft.