Marco Schwald wechselt zum FC Black Stars Basel

Der FC Zell muss die kommende Saison ohne seinen Shootingstar planen. Wie der Bezirksligist bestätigte, wird Marco Schwald zum Schweizer Viertligisten FC Black Stars Basel wechseln. Damit verabschiede man "eines seiner größten Nachwuchstalente", heißt es seitens der Wiesentäler. "Marco überzeugte nicht nur durch seine feine Technik und Spielintelligenz, sondern auch als kompletter Mittelfeldspieler mit großem Einsatz und kreativen Ideen auf dem Platz."

Der 18-Jährige hätte diese Saison noch in der A-Jugend spielen können, wurde vor der Runde jedoch in die erste Aktivmannschaft hochgezogen. Während er dadurch für die U19 der SG Hausen-Zell in der Landesliga nur noch eine Partie absolvierte, etablierte sich Schwald in der Zeller Bezirksliga-Mannschaft als Stammspieler und stand in bisher allen 26 Spielen in der Startelf. Mit zehn Toren und 15 Vorlagen hat der Youngster seinen Anteil daran, dass die Zeller als Tabellenzweiter um den Einzug in die Aufstiegsspiele zur Landesliga kämpfen.