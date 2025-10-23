Marco Schneider:"Es stimmten die Leistungen, aber nicht der Ertrag"

18 Zähler sammelte der FC Auggen in den ersten zehn Verbandsligaspielen der laufenenden Saison. "Das ist in Ordnung", empfindet Trainer Marco Schneider. Dabei verlief das Punktesammeln nicht immer im Einklang mit den eigenen Leistungen. "In der Startphase haben wir uns eher etwas schwerer getan, aber gut gepunktet. Zuletzt stimmten die Leistungen, aber nicht immer die Ergebnisse", so Schneider. Speziell die Punkteausbeute im Heimspiel gegen den SC Lahr (2:4) und den FC Wolfenweiler/Schallstadt (1:1) war gemessen an der Darbietung seiner Mannschaft für Schneider "zu wenig". Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.