Marco Schneider wird sportlicher Leiter beim Bahlinger SC

Der Bahlinger SC stellt sich weiter für die Zukunft auf. Ab 1. Juli 2026 wird Marco Schneider die Stelle des Sportlichen Leiters einnehmen. Der derzeitige Cheftrainer des Verbandsligisten und letztjährigen Südbadischen Pokalfinalisten FC Auggen wird für alle Leistungsteams des BSC von der U17 bis zur ersten Mannschaft, auf der sein Schwerpunkt liegen wird, zuständig sein.

Dieter Bühler, Vorstandsvorsitzender des Bahlinger SC, sagte: „Es freut uns sehr, dass wir Marco als Sportlichen Leiter gewinnen konnten. Er verfügt über ein großes Netzwerk und kennt sich in der Region sehr gut aus. Mit diesem Schritt wollen wir auch die Durchlässigkeit von der BSC-Jugend zu den Aktivenmannschaften optimieren.“

Walter Adam, Sportvorstand des BSC, betonte: „Marco wird mit seinen vielfältigen Tätigkeiten im Fussballbereich eine große Bereicherung für den Gesamtverein sein. Umso mehr freuen wir uns, dass wir ihn für dieses Projekt gewinnen konnten. Wir sind sicher, dass er ein wichtiger Baustein wird, um uns für die Zukunft nachhaltig gut aufzustellen.“

Marco Schneider sagte, er freue sich auf die neue Aufgabe ab Sommer. „Für mich schließt sich ein Kreis, denn ich bin bereits in der Saison 2002/03 als Spieler für den BSC aufgelaufen.“ Damals hatte der Bahlinger SC zum bislang einzigen Mal die zweite Runde im DFB-Pokal erreicht.

Schneider weiter: „Ausser dem ausgezeichneten Ruf des Vereines und den Gestaltungsmöglichkeiten ist für mich ein Anknüpfungspunkt, dass mein Sohn in der U 17 des BSC spielt.“ Er sei sicher, dass er keine längere Eingewöhnungszeit brauche, so Schneider. Viele der handelnden Personen seien ihm gut bekannt.