Marco Schneider wechselt als Cheftrainer frühzeitig zum Bahlinger SC

Marco Schneider (Mitte) wird vom Vereinsvorsitzenden Dieter Bühler (links) und Sportvorstand Walter Adam als neuer Cheftrainer des Bahlinger SC begrüßt. – Foto: Verein

Man kann nicht davon sprechen, dass der Inhalt der Pressemitteilungen, die der Bahlinger SC und der FC Auggen am Montag um 10 Uhr verschickten, Kenner des Breisgauer Fußballszene überrascht hat. Das Betätigungsfeld von Marco Schneider hätte sich spätestens am 1. Juli endgültig an den Kaiserstuhl verlagert. Bereits Anfang Januar hatte der BSC publik gemacht, dass der 50-jährige Ex-Spieler des Vereins zur neuen Runde die sportliche Gesamtleitung von der U17 bis zur ersten Mannschaft übernehmen wird. Nun wechselt Schneider ab sofort auf den Posten des Cheftrainers an der Ponde, nachdem sich der Tabellenletzte am vergangenen Mittwoch von Stefan Reisinger getrennt hat. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.