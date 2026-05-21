Marco Schneider: Cheftrainer und sportlicher Leiter des Bahlinger SC

von li. Co-Trainer Serhat Ilhan, Cheftrainer Marco Schneider sowie Co-Trainer Milo Pilipovic zu sehen sind. – Foto: Verein

Der Bahlinger SC hat den Vertrag mit Marco Schneider als Cheftrainer verlängert. Schneider wird zudem künftig auch den Posten des Sportlichen Leiters übernehmen, für den er ohnehin in der neuen Saison vorgesehen war. Der 51-Jährige arbeitet weiter eng mit Walter Adam, Vorstand Sport des Bahlinger SC, zusammen.

Außer Marco Schneider haben auch die beiden Co-Trainer Milo Pilipovic sowie Serhat Ilhan ihre Verträge verlängert, so dass dieses Trainerteam auch in der Oberligasaison 2026/27 die Verantwortung tragen wird. Der Sportvorstand des BSC, Walter Adam, betonte: "Wir freuen uns sehr, den gemeinsamen Weg mit unserem Trainerteam fortzusetzen. Trotz der schwierigen Ausgangslage war in den vergangenen Wochen eine klare Stabilisierung der Leistungen und der gesamten Entwicklung zu erkennen." Diesen Weg wolle man auch in der neuen Saison konsequent weitergehen und darauf aufbauen.

"Seit meinem Amtsantritt bin ich vom Verein, dem Umfeld, den Fans, dem Team und nicht zuletzt auch meinen Trainerkollegen sehr herzlich aufgenommen worden", freute sich Marco Schneider. "Die Zusammenarbeit macht großen Spaß und ich habe das Gefühl, dass wir gemeinsam die Basis gelegt haben, um erfolgreich zu arbeiten." Marco Schneider betonte weiter: "Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und hoffe, dass wir den positiven Trend fortsetzen können."