Marco Schneider bleibt Trainer beim Verbandsligisten FC Auggen

„Wir sind sehr froh, dass wir einen absoluten Fachmann, der sich auch außerhalb des Fußballs sehr gut mit den Jungs versteht, weiter für uns gewinnen konnten“, so Björn Giesel, der sportliche Leiter des FC Auggen. Durch die Verlängerung mit dem Erfolgscoach ergibt sich für den FC Auggen Planungssicherheit, auch in puncto Kader. „Unser Ziel ist, die vielen jungen Spielern weiterzuentwickeln und erneut Kontinuität reinzubringen“, so Giesel.