Marco Schacht (vorne rechts) und seine Bronze-Jungs: Für die Polizei-Auswahl NRW waren auch mehrere Spieler aus dem Kreis Kleve im Einsatz. – Foto: Polizei NRW

Marco Schacht erlebt unvergessliche Woche in Köln Ein reumütiger Schiedsrichter in der Klapsmühle und Bronzemedaillen im Waschsalon: Die kickenden Polizeibeamten aus Nordrhein-Westfalen haben einiges zu erzählen. Aus dem Kreis Kleve waren mehrere Hauptdarsteller dabei.

Wenn ein Polizist in der Klapsmühle ein Geständnis ablegt und anschließend von den Opfern gefeiert wird, dann klingt das nach einer reichlich verrückten Geschichte. Aber genau so hat sich diese in der vergangenen Woche in Köln abgespielt – wo auch sonst?

Die Kicker der Polizei-Auswahl von Nordrhein-Westfalen hatten sich dort in der gleichnamigen Party-Location am Hohenzollernring getroffen und feierten bis tief in die Nacht hinein. Eine „Teambuilding-Maßnahme“, so Trainer Marco Schacht, im Hauptberuf Verkehrspolizist in Kleve und unter Fußballern besser bekannt als „Schacko“. Zu den Gästen gehörte auch ein gewisser Henry Müller, der von der Polizei Brandenburg als Schiedsrichter zur Deutschen Fußball-Meisterschaft der Ordnungshüter entsendet worden war. Der Traum ist geplatzt

Der gute Mann hatte wenige Stunden zuvor seine Kollegen aus NRW im entscheidenden Spiel um den Einzug ins Finale ordentlich verpfiffen und mit zwei krassen Fehlentscheidungen großen Anteil am 3:3 gegen das Team Bayern, das wegen des besseren Torverhältnisses in der Gruppe letztlich ins Endspiel einzog. In feucht-fröhlicher Stimmung gestand Müller seine Fehlerein, schmiss noch die eine oder andere Runde – da war die ganze Geschichte auch schon wieder vergessen. Allerdings ist der große Traum von Marco Schacht, der die NRW-Auswahl mit seinem Bielefelder Kollegen Mirko Jerenko trainiert, deshalb geplatzt. Der 54-jährige Klever hatte sich eigentlich auf den Weg nach Köln-Junkersdorf gemacht, um den sechsten nationalen Polizei-Titel zu holen. Fünf davon hat er in seiner erfolgreichen Laufbahn nämlich schon gesammelt – drei als Spieler, zwei als Trainer. „Natürlich ärgere ich mich etwas, dass es diesmal nicht ganz geklappt hat. Aber trotzdem haben wir hier gemeinsam eine ganz tolle Woche erlebt. Moral, Einstellung, Einsatzbereitschaft – es war vorbildlich, was die Jungs hier gezeigt haben. Obwohl wir kurzfristig mehrere Leistungsträger ersetzen mussten, waren wir ganz nah dran an der Titelverteidigung“, so Schacht.