Marco Schacht erlebt unvergessliche Woche in Köln

Wenn ein Polizist in der Klapsmühle ein Geständnis ablegt und anschließend von den Opfern gefeiert wird, dann klingt das nach einer reichlich verrückten Geschichte. Aber genau so hat sich diese in der vergangenen Woche in Köln abgespielt – wo auch sonst?
Die Kicker der Polizei-Auswahl von Nordrhein-Westfalen hatten sich dort in der gleichnamigen Party-Location am Hohenzollernring getroffen und feierten bis tief in die Nacht hinein. Eine „Teambuilding-Maßnahme“, so Trainer Marco Schacht, im Hauptberuf Verkehrspolizist in Kleve und unter Fußballern besser bekannt als „Schacko“. Zu den Gästen gehörte auch ein gewisser Henry Müller, der von der Polizei Brandenburg als Schiedsrichter zur Deutschen Fußball-Meisterschaft der Ordnungshüter entsendet worden war.
Der gute Mann hatte wenige Stunden zuvor seine Kollegen aus NRW im entscheidenden Spiel um den Einzug ins Finale ordentlich verpfiffen und mit zwei krassen Fehlentscheidungen großen Anteil am 3:3 gegen das Team Bayern, das wegen des besseren Torverhältnisses in der Gruppe letztlich ins Endspiel einzog. In feucht-fröhlicher Stimmung gestand Müller seine Fehlerein, schmiss noch die eine oder andere Runde – da war die ganze Geschichte auch schon wieder vergessen.
Allerdings ist der große Traum von Marco Schacht, der die NRW-Auswahl mit seinem Bielefelder Kollegen Mirko Jerenko trainiert, deshalb geplatzt. Der 54-jährige Klever hatte sich eigentlich auf den Weg nach Köln-Junkersdorf gemacht, um den sechsten nationalen Polizei-Titel zu holen. Fünf davon hat er in seiner erfolgreichen Laufbahn nämlich schon gesammelt – drei als Spieler, zwei als Trainer. „Natürlich ärgere ich mich etwas, dass es diesmal nicht ganz geklappt hat. Aber trotzdem haben wir hier gemeinsam eine ganz tolle Woche erlebt. Moral, Einstellung, Einsatzbereitschaft – es war vorbildlich, was die Jungs hier gezeigt haben. Obwohl wir kurzfristig mehrere Leistungsträger ersetzen mussten, waren wir ganz nah dran an der Titelverteidigung“, so Schacht.
Zum Abschluss gab’s für die Spieler und das Trainer-Duo wenigstens noch Bronzemedaillen, die im „Waschsalon“ überreicht wurden, der unter anderen für Comedy-Shows inmitten von Waschtrommeln bekannt ist.
Zuvor hatte die NRW-Auswahl nämlich noch das Spiel um Platz drei – die dritte Partie innerhalb von vier Tagen – mit 4:3 gegen das Team von der Polizei Sachsen-Anhalt gewonnen. Und trotz der sportlichen Strapazen und des nächtlichen Aufenthalts in der „Klapsmühle“ präsentierten sich die Spieler aus dem Kreis Kleve am Wochenende in ihren Vereinen schon wieder topfit. Henning Divis, der gegen Sachsen-Anhalt im Kasten stand, hielt nur einen Tag später beim 1:1 des Oberligisten 1. FC Kleve in Schonnebeck alles, was es zu halten gab.
Angreifer Robin Kaschubat war mit zwei Treffern und einer Vorarbeit der Mann des Tages beim 5:2-Erfolg des Bezirksligisten Kevelaerer SV in Friedrichsfeld. Sehr zur Freude von Marco Schacht: „Robin ist noch sehr jung, aber schon richtig gut.“ Maik Hemmers, Kapitän des A-Ligisten Uedemer SV, fegte mit seiner Mannschaft den SV Nütterden mit 7:0 vom Platz und trug sich ebenfalls in die Torschützenliste ein.
Lediglich für Cem Artas, der im Spiel gegen die Bayern mit einem Kopfball von der Strafraumgrenze den wohl schönsten Treffer des gesamten Turniers erzielt hatte, gab es kein weiteres Erfolgserlebnis. Der Fußballer verlor mit dem Bezirksligisten SV Rindern das Nachbarschaftsduell bei Alemannia Pfalzdorf mit 0:2.