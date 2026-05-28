Marco Romano hat es aus dem mentalen Tief zum Comeback geschafft

„Für was soll ich das noch machen?“ Inzwischen ist bei Hertens Marco Romano (links, gegen Moritz Keller vom FC Hauingen) die Lust am Fußball zurück. | Foto: Gerd Gründl

Nach einer Verletzung fällt Marco Romano als Fußballer in ein mentales Loch – und beendet seine Laufbahn. Nun aber ist der 30-Jährige, der für die BZ den Bezirksliga-Spieltag tippt, zurück beim SV Herten.

Das vielleicht prominenteste Beispiel ist Pelé. 1974 hatte der dreimalige brasilianische Weltmeister seine Karriere beendet, wenig später jedoch seinen Rücktritt vom Rücktritt erklärt. Immer wieder mal kehren Ex-Profis – aus unterschiedlichen Gründen – auf den Fußballplatz zurück, mal höherklassig, mal im Amateurbereich. Betrachtet man es mit einem Augenzwinkern, ist diesen Weg auch Marco Romano gegangen. "Es hat halt wieder gejuckt in den Füßen", sagt der 30 Jahre alte Abwehrspieler des SV Herten und lacht. Bei Romano ist es allerdings eine etwas andere Geschichte. Die beginnt am 11. August 2024.

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