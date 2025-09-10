Marco Reus steigt in der Baller League ein

Im Herbst wird die Baller League in ihre vierte Saison starten - mit dabei ist Marco Reus. Der langjährige Kapitän von Borussia Dortmund steigt als Teamchef ein und wird sonach eine große Rolle in der Hallenliga spielen.
„Die Baller League ist für mich ein richtig cooles Projekt. Sie geht mit der Zeit, spricht besonders auch jüngere Fans an und zeigt Fußball auf eine neue Art. Für mich ist das kein Ersatz zum Profifußball, sondern eine perfekte Ergänzung. Ich finde es extrem spannend, Teil davon zu sein und meine Erfahrungen einzubringen. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und auf die Zusammenarbeit mit meinem Team und der Liga", teilt Reus bei der Kundgabe der Baller League mit.
Mit Marco Reus gewinnen wir eine der größten Persönlichkeiten des deutschen Fußballs für die Baller League“, ergänzt Daniel Donaldson, COO der Baller League. „Er ist ein absoluter Straßenfußballer und Vorbild für die Jugend. Wir freuen uns sehr, ihn als Teammanager an Bord zu haben.“
Wie das neue Team von Reus heißen wird, wurde noch nicht verraten. Dafür teilen die Verantwortlichen mit, dass sich interessierte Spieler ab sofort anmelden können, um für die Mannschaft des ehemaligen Nationalspielers vorzuspielen. Der sogenannte Showcase findet am 1. Oktober statt - das Bewerbungsformular gibt es an dieser Stelle (hier klicken).
Ebenfalls offen ist, wann es in der Baller League, die vergangene Season in Berlin beheimatet war, weitergeht. "Die Fans dürfen gespannt sein. Finale Daten und Standort der Season 4 werden in den nächsten Wochen bekanntgegeben", heißt es weiter. Demnach darf zumindest ein Fragezeichen hinter einem möglichen Standortwechsel gesetzt werden.
Die Baller League ist eine innovative Kleinfeldliga, die eine neue Ära des Fußballs einläutet – sie bringt den Bolzplatz auf eine große Bühne. Schneller, unvorhersehbarer und hochklassiger Fußball, kombiniert mit den traditionellen Werten des Spiels. Angeführt von bekannten Größen aus Sport und Entertainment kämpfen insgesamt 12 Teams um den Titel.