Bald ein Gesicht der Baller League: Marco Reus! – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Marco Reus steigt in der Baller League ein In der Season 4 der Baller League gibt es ab sofort einen neuen Teamchef: Marco Reus, BVB-Legende, steigt im Herbst ein. Verlinkte Inhalte Baller League Bundesliga LA Galaxy Bor.Dortmund Marco Reus

Im Herbst wird die Baller League in ihre vierte Saison starten - mit dabei ist Marco Reus. Der langjährige Kapitän von Borussia Dortmund steigt als Teamchef ein und wird sonach eine große Rolle in der Hallenliga spielen.

„Die Baller League ist für mich ein richtig cooles Projekt. Sie geht mit der Zeit, spricht besonders auch jüngere Fans an und zeigt Fußball auf eine neue Art. Für mich ist das kein Ersatz zum Profifußball, sondern eine perfekte Ergänzung. Ich finde es extrem spannend, Teil davon zu sein und meine Erfahrungen einzubringen. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und auf die Zusammenarbeit mit meinem Team und der Liga", teilt Reus bei der Kundgabe der Baller League mit. Geht es in Berlin weiter?

Mit Marco Reus gewinnen wir eine der größten Persönlichkeiten des deutschen Fußballs für die Baller League“, ergänzt Daniel Donaldson, COO der Baller League. „Er ist ein absoluter Straßenfußballer und Vorbild für die Jugend. Wir freuen uns sehr, ihn als Teammanager an Bord zu haben.“ Wie das neue Team von Reus heißen wird, wurde noch nicht verraten. Dafür teilen die Verantwortlichen mit, dass sich interessierte Spieler ab sofort anmelden können, um für die Mannschaft des ehemaligen Nationalspielers vorzuspielen. Der sogenannte Showcase findet am 1. Oktober statt - das Bewerbungsformular gibt es an dieser Stelle (hier klicken).