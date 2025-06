Marco Reich wird Sportlicher Leiter des SC Idar

Idar-Oberstein. Der SC 07 Idar-Oberstein kann zu Ende der Oberliga-Saison eine spektakuläre Veränderung im "Teams ums Team" vermelden. Man freue sich, „die Verpflichtung von Marco Reich als Sportlichen Leiter und Kaderplaner Leistungssport bekannt zu geben“, heißt es in einer Pressemitteilung des Fußballvereins. Der Name Reich strahlt weit über den "Haag" hinweg: Mit dem ehemaligen Bundesliga- und Nationalspieler aus Schmittweiler gewinne der SC Idar „eine herausragende Persönlichkeit mit großer sportlicher Erfahrung und Fachkompetenz“.

Marco Reich war bis dato Trainer der Verbandsliga-B-Junioren, mit denen er in die Regionalliga aufgestiegen ist. Jetzt soll Reich für die sportliche Ausrichtung und Kaderplanung der aktiven Mannschaften sowie aller U-Mannschaften des Vereins im Leistungsbereich verantwortlich sein. In dieser zentralen Funktion untersteht er direkt Christian Schwinn. Beide werden maßgeblich zur strategischen Weiterentwicklung des Leistungsbereichs beitragen – von der ersten Mannschaft bis zur Nachwuchsförderung.

„Ich freue mich sehr auf diese spannende Aufgabe beim SC 07 Idar-Oberstein“, sagt Reich. „Die Vision des Vereins, mit konsequenter Nachwuchsarbeit und klarer sportlicher Struktur erfolgreich zu sein, hat mich überzeugt. Ich möchte meine Erfahrung nutzen, um hier eine bereits sehr gute Basis weiterzuentwickeln, die auch überregional immense Strahlkraft hat.“

Marco Reich ist einer der großen Fußballer von der Nahe. Der inzwischen 47-Jährige spielte ab 1996 in der ersten Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern, mit der er in derselben Saison in die Bundesliga aufstieg und in der folgenden Runde 31 Bundesliga-Spiele bestritt sowie vor allem Deutscher Meister wurde. 2001 wechselte er für 3 Millionen Euro zum Ligakonkurrenten 1. FC Köln. In insgesamt 143 Bundesligaspielen erzielte der gebürtige Merxheimer acht Tore. Unter Erich Ribbeck bestritt Reich ein Länderspiel beim 3:3 gegen Kolumbien. 2004 wechselte Reich nach England zu Derby County und Crystal Palace.