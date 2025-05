Marco Reich vor A-Junioren-Finale: Kopf sagt 05, Bauch FCK

Du kennst den ausrichtenden Verein durch Deine aktuelle Arbeit, der FCK hat Dich als Fußballer geprägt. Aber was verbindest Du mit Mainz 05?

Ergänzend muss man sagen, dass ich immer noch für den FCK in der Traditionsmannschaft am Ball bin, auch wenn ich mich vorige Woche in Gau-Odernheim schwer verletzt habe. Für den FCK spiele ich also schon seit der B-Jugend. Mit Mainz 05 verbinden mich inzwischen etwa die Spiele mit der Lotto-Elf. Dort sind immer mehr Mainzer am Ball wie Michael Thurk, Fabrizio Hayer oder Christof Babatz. Wir pflegen ein freundschaftliches Verhältnis.

Mainz und Kaiserslautern sind ohne Zweifel regional die führenden Klubs in der Jugendarbeit. Aus Sicht eines Trainers, Fußballers und Vaters – was ist heute in der Nachwuchsarbeit besonders wichtig? Es wird in sehr frühen Jahren immer professioneller. Wir haben jetzt gegen Schott Mainz gespielt, die kamen mit Kameras und einem großen Trainer-Staff. In der Spitze wird immer mehr Leistung abverlangt, das Ganze oft schon auf professionellem Level. Heute hat man aber auch im Gegensatz zu früher unglaubliche Möglichkeiten.