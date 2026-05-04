Marco Pohl wechselt zum SSV Ehingen-Süd Zudem äußerte sich Co-Spielertrainer Jan Deiss zu seiner Zukunft von Matthias Kloos · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

Marco Pohl – Foto: SV Sulmetingen

Der SSV Ehingen-Süd setzt seine Personalplanung für die kommende Saison fort und verpflichtet Torhüter Marco Pohl vom SV Sulmetingen. Der Wechsel kommt in einer Phase, in der sich der Verbandsligist sportlich stabilisiert hat. Seit vier Spielen ist der SSV ungeschlagen, zuletzt gelang ein 3:0-Auswärtssieg im Derby beim TSV Berg. In der Tabelle steht Ehingen-Süd mit 34 Punkten auf Platz 13, was aktuell die Relegation bedeuten würde.

Marco Pohl sieht in seinem Wechsel eine sportliche Chance. „Für Ehingen-Süd habe ich mich entschieden, weil es ein sehr gut geführter und erfolgreicher Verein ist. Hier hab ich die Möglichkeit mich sportlich weiterzuentwickeln. Dort kann ich mit sehr guten Spielern in einem top Umfeld zusammen spielen.“ Der Torhüter blickt zugleich dankbar auf seine vier Jahre beim SV Sulmetingen zurück. „Für mein junges Alter hat mir Sulmetingen die Möglichkeit gegeben in der Landes-/Bezirksliga zu spielen. Meine Trainer beim SV Sulmetingen haben mich stetig weiterentwickelt, sodass ich jetzt den nächsten Schritt machen kann. Vor allem mein Torwarttrainer Günter Jerg hat mir dabei sehr geholfen. In Sulmetingen war es eine schöne Zeit die mich sehr geprägt hat und an die ich mich im weiteren Verlauf meiner Laufbahn immer sehr positiv erinnern werde.“

Deiss lobt Potenzial und Charakter Co-Spielertrainer Jan Deiss kennt Pohl aus gemeinsamer Sulmetinger Vergangenheit und sieht im Neuzugang eine passende Verstärkung. „Marco ist ein toller Torwart, der viel Potenzial hat, der die richtige Größe mitbringt, der stark auf der Linie ist und charakterlich super ins Team passt, egal wo er spielt.“