Marco Pohl wechselt zum SSV Ehingen-Süd

Der SSV Ehingen-Süd setzt seine Personalplanung für die kommende Saison fort und verpflichtet Torhüter Marco Pohl vom SV Sulmetingen. Der Wechsel kommt in einer Phase, in der sich der Verbandsligist sportlich stabilisiert hat. Seit vier Spielen ist der SSV ungeschlagen, zuletzt gelang ein 3:0-Auswärtssieg im Derby beim TSV Berg. In der Tabelle steht Ehingen-Süd mit 34 Punkten auf Platz 13, was aktuell die Relegation bedeuten würde.
Marco Pohl sieht in seinem Wechsel eine sportliche Chance. „Für Ehingen-Süd habe ich mich entschieden, weil es ein sehr gut geführter und erfolgreicher Verein ist. Hier hab ich die Möglichkeit mich sportlich weiterzuentwickeln. Dort kann ich mit sehr guten Spielern in einem top Umfeld zusammen spielen.“
Der Torhüter blickt zugleich dankbar auf seine vier Jahre beim SV Sulmetingen zurück. „Für mein junges Alter hat mir Sulmetingen die Möglichkeit gegeben in der Landes-/Bezirksliga zu spielen. Meine Trainer beim SV Sulmetingen haben mich stetig weiterentwickelt, sodass ich jetzt den nächsten Schritt machen kann. Vor allem mein Torwarttrainer Günter Jerg hat mir dabei sehr geholfen. In Sulmetingen war es eine schöne Zeit die mich sehr geprägt hat und an die ich mich im weiteren Verlauf meiner Laufbahn immer sehr positiv erinnern werde.“
Deiss lobt Potenzial und Charakter
Co-Spielertrainer Jan Deiss kennt Pohl aus gemeinsamer Sulmetinger Vergangenheit und sieht im Neuzugang eine passende Verstärkung. „Marco ist ein toller Torwart, der viel Potenzial hat, der die richtige Größe mitbringt, der stark auf der Linie ist und charakterlich super ins Team passt, egal wo er spielt.“
Gleichzeitig äußerte sich Deiss auch zu seiner eigenen Zukunft beim SSV. „Ich habe für nächstes Jahr keine Co-Spielertrainer-Rolle mehr. Wie es sportlich bei mir weitergeht, werde ich zeitnah entscheiden.Es liegen einige Angebote vor, als Spieler, Co-Spielertrainer oder als kompletter Trainer. Auch ein Verbleib beim SSV Ehingen-Süd ist möglich.“
Euphorie mitnehmen
Für die aktuelle Saison bleibt der Fokus klar auf dem Klassenerhalt. „Es ist wichtig ist für die restliche Saison, dass wir dranbleiben, dass wir weiterhin versuchen zu punkten und dass die Mannschaft diese Euphorie mitnimmt in den letzten vier Spielen.“ Nach schwierigen Monaten erkennt Deiss eine deutliche Entwicklung: „Insgesamt hat die Mannschaft eine tolle Entwicklung vorgenommen in den letzten paar Wochen. Das zeigt sich anhand der Ergebnisse.“
Die Stimmung im Verein habe sich spürbar verändert. „Der Truppe macht es Spaß, den Fans macht es wieder Spaß. So haben wir Süd in der Vergangenheit immer erlebt und so wollen wir Süden auch in der Zukunft sehen. Deswegen versuchen wir alles, um am Ende in der Verbandsliga zu bleiben.“
Nach dem spielfreien Wochenende wartet mit dem Duell gegen Tabellenführer Young Boys Reutlingen am Sonntag 17. Mai die nächste schwere Aufgabe. Doch der SSV Ehingen-Süd hat sich rechtzeitig zurückgemeldet.